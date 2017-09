Axis is meer dan de IP-camera, het is een totaaloplossing

Networking

Afgelopen week was Techzine te gast op het partnerevenement van Axis, het bedrijf dat je waarschijnlijk kent van de IP-camera’s. In het midden van het land, in Radio Kootwijk, was het oude zenderpark afgehuurd om partners en enkele media bij te praten over de ontwikkelingen rondom het Zweedse bedrijf. Wat ons opviel was dat de cameradivisie staat als een huis en dat Axis veel meer biedt dan IP-camera’s. Het bedrijf biedt steeds meer een totaaloplossing, onder andere in nieuwe markten.

Op het evenement van Axis horen we de bekende onderwerpen voorbijkomen waar veel bedrijven en publieke organisaties momenteel over praten. Hoe kunnen we de cybersecurity verbeteren, hoe ontwikkelen we ons in de (nieuwe) IoT-markt en wat kunnen we met de cloud en smart cities. We zijn tijdens het evenement in gesprek gegaan met Edwin Beerentemfel (Manager Business Development), Edwin Roobol (Regional Director) en Epko van Nisselrooij (Business Development Manager) die alle drie op hun eigen manier hebben bijgedragen aan dit artikel.

Als we het heel simpel bekijken dan is Axis natuurlijk al jarenlang een IoT-onderneming, nog ver voordat het credo Internet of Things was bedacht. Het koppelt al sinds jaar en dag camera’s aan een IP-netwerk. In eerste instantie vanuit het oogpunt van fysieke beveiliging, maar inmiddels worden producten van Axis voor veel meer doeleinden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan crowd-control, access control, het tellen van mensen en hotspots in retailomgevingen in kaart brengen.

Het bedrijf is echter continu in gesprek met gemeenten en grote enterprise organisaties, die voor grote uitdagingen staan waar Axis, meestal in samenwerking met partners, totaaloplossingen voor kan bieden. In sommige gevallen kan een IP-camera van Axis, in combinatie met een softwaremodule van een partner, zorgen voor net een stukje extra zekerheid dat een organisatie zoekt.

Toezicht in sportscholen

Een voorbeeld hiervan zijn de sportscholen. In Nederland kiezen sommige ketens ervoor om voortaan 24 uur per dag, 7 dagen in de week open te zijn. Dat betekent echter niet dat in elke vestiging ook 24 uur per dag personeel aanwezig is. In tegendeel, deze bedrijven zoeken naar een oplossing waarmee ze via IP-camera’s op afstand toezicht kunnen houden op hun filialen. Als je een paar honderd filialen hebt, zal dit echter ook grotendeels geautomatiseerd moeten gebeuren. Mensen inhuren die continu naar een beeldscherm zitten te staren, werkt bij zo’n groot aantal niet.

Een sportschool is tot op zekere hoogte ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mensen die aan het sporten zijn. Bij calamiteiten moeten ze dus wel kunnen handelen. In de praktijk betekent dit dat als iemand flauwvalt in een sportschool midden in de nacht, dat wel gedetecteerd moet worden. Hetzelfde geldt als er agressie plaatsvindt in de sportschool en mensen bijvoorbeeld ruzie krijgen. Axis werkt hiervoor samen met partners die in staat zijn om op basis van beeld en geluid vast te stellen of er een agressieve sfeer is ontstaan, of dat iemand mogelijk is flauwgevallen. In zo’n geval kan het systeem dit rapporteren aan een toezichthouder en kan die vervolgens mensen of hulpdiensten inschakelen die naar het filiaal gaan.

Perimeter controle met radar-technologie

Een ander voorbeeld van een nieuwe totaaloplossing, is de toevoeging van radar-technologie. Radar-technologie is inmiddels allesbehalve nieuw, maar Axis heeft het deze maand toegevoegd aan zijn productportfolio. Met de Axis Network Radar is het mogelijk om veel eenvoudiger een perimeter te beveiligen. Op dit moment gebruiken bedrijven vaak al een combinatie van standaard- en infrarood-camera’s, maar door dit te combineren met een radar, heb je minder camera’s nodig om een groot terrein af te dekken. Door gebruik te maken van PTZ-camera’s (Pan, Tilt, Zoom) in combinatie met de radar-technologie, is een indringer die met de radar wordt gedetecteerd, razendsnel in beeld te brengen door de dichtstbijzijnde PTZ-camera naar die locatie te laten draaien. Het bereik en detectie mogelijkheden van de radar, zijn een stuk beter dan bij een camera, zeker in donkere of mistige omstandigheden.

Axis-camera’s als onderdeel van groter product

Een nieuwe markt waarin Axis actief is en waarbij het zijn rol heeft moeten schikken, is in smart cities. Daarbij is Axis slechts een schakel in een veel groter plaatje. Normaal gesproken levert Axis de complete camera’s en eventueel een Video Management Systeem, maar in het geval van smart cities kan Axis ook een onderdeel zijn van een veel groter product. In smart cities gaan lantaarnpalen in de toekomst een grote rol spelen, die staan op veel plaatsen door de stad, zijn voorzien van stroom en hebben genoeg ruimte beschikbaar voor andere features.

Steeds meer lantaarnpalen zullen een stuk slimmer worden en daarbij zal licht geven bijna een secundaire functie worden, in plaats van een primaire. Steeds meer gemeenten willen namelijk meer data verzamelen. Door allerlei sensoren en een camera te plaatsen in een lantaarnpaal kan een gemeente data verzamelen en beter handelen in bepaalde situaties.

Zo is milieu bij veel gemeenten een belangrijk item en is er veel vraag naar metingen van luchtkwaliteit. Ook crowd control is in binnensteden een probleem, waarbij camera’s uitkomst kunnen bieden. Door dit soort zaken te combineren in een lantaarnpaal kunnen veel zaken worden opgelost. Vaak kiezen gemeenten ervoor om met een grote enterprisespecialist te gaan praten om dit te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een Accenture of een Atos. Smart cities is een markt waarin Axis een grote rol wil gaan spelen en het is ook bereid om zich daarin te schikken als een kleinere speler, door bijvoorbeeld alleen de camera te leveren voor een groter totaalproduct.

Axis laat weten zich wel te kunnen onderscheiden in dit soort trajecten, doordat het al veel ervaring heeft met het monitoren van omgevingen, alleen of in samenwerking met partners. In veel Nederlandse gemeenten zijn inmiddels Axis-camera’s te vinden in bijvoorbeeld uitgaansgebieden.

Axis-chips en partners bieden meer mogelijkheden

Als een van de weinige IP-camerafabrikanten ontwikkelt Axis zijn eigen chips die de beelden verwerken. Dit zorgt ervoor dat Axis volledige controle heeft over de hardware en de software en het proces volledig geoptimaliseerd kan worden. Ook kan het softwarepartners helpen om optimaal gebruik te maken van de rekenkracht van deze chips.

Inmiddels is Axis uitgekomen bij de zesde generatie van deze chip, de Artpec 6. In een grafiek van Axis was duidelijk te zien dat elke versie van de Artpec ongeveer twee keer zo snel is. Axis liet weten dat de Artpec 6 ook zeker niet de laatste chip zal zijn. Versie 7 en 8 liggen inmiddels op de tekentafel en zullen in de toekomst beschikbaar gaan komen, maar nu is net versie 6 verschenen. Die is opnieuw een flink stuk sneller en zorgt ervoor dat alle geavanceerde functies als gezichtsherkenning, perimeter control of kentekenherkenning ook vlekkeloos werken op hoge 4K-resoluties, waar meer rekenkracht vereist is. De hoeveelheid artifacts bij het gebruik van WDR is ook veel minder dan bij voorgaande versies.

Hoewel de ontwikkeling van smart cities nog in de kinderschoenen staat en de afdeling binnen Axis zelf ook nog niet enorm groot is, zit er wel een enorm veel potentie in. Zeker als Axis samen met een aantal partners tot goede oplossingen kan komen voor veel steden.

Smart cities hebben duidelijk toekomst en steeds meer gemeenten willen hierop inhaken. Doordat de mogelijkheden ook breder worden, bijvoorbeeld door niet alleen gebruik te maken van lantaarnpalen maar ook informatiezuilen, hoeft het geld voor deze innovaties niet alleen te komen uit potjes voor veiligheid en milieu, maar kan een marketingafdeling ook bijdragen. Dit zijn vaak fors grotere budgetten, maar bieden verschillende afdelingen dus de nodige voordelen.

Axis-platform nog lang niet uit ontwikkeld

Op basis van onze gesprekken met de heren van Axis, is ons duidelijk geworden dat de markt voor IP-cameratechnologie nog lang niet is uit ontwikkeld. Axis probeert zelf een zo goed mogelijk platform in de markt te zetten dat voor veel partijen goed te gebruiken is, om vervolgens samen met partners een totaaloplossing te bieden met de nodige extra features.