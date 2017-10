Presentatie Google Pixel 2 staat voor de deur – dit kun je verwachten

Mobile

Het is alweer bijna een jaar geleden dat Google zijn eerste ‘eigen’ high-end smartphone presenteerde. Zoals het vaker gaat met telefoons uit het hogere prijssegment komt de opvolger exact een jaar later. Google wijkt daar niet van af en onthult naar alle waarschijnlijkheid op 4 oktober de Pixel 2 en Pixel 2 XL. Op deze datum heeft de techgigant namelijk een belangrijk evenement gepland staan.

Zoals vaker in de techsector het geval is, gaat ook de Pixel 2 gepaard met een aantal lekken. Daardoor is er al het één en ander bekend wat we aanstaande woensdag te zien krijgen. Natuurlijk zul je op techzine ook een bericht kunnen lezen over de officiële onthulling, maar in dit artikel zetten we uiteen wat te verwachten.

Samenwerking HTC

Bekend lekker Evan Blass van de website VentureBeat meldde eerder namelijk dat de kleine versie van de Pixel 2 gemaakt gaat worden door HTC. Dat is inmiddels niet zo’n heel gek verhaal, aangezien in september de gedeeltelijke overname van de smartphonedivisie van HTC door Google wereldkundig werd. Dit onderdeel ontwikkelde al de vorige Pixel-smartphones en Google hoopt met een betaling van 1,1 miljard dollar zijn hardwareactiviteiten een push te geven. Het bedrijf krijgt tevens een niet-exclusieve licentie op HTC’s intellectuele eigendommen.

Naar verluidt zal de Pixel 2 aan de onder- en bovenkant grote bezels blijven houden. Veel high-end smartphones stappen hier juist van af door een voorkant bijna helemaal te vullen met uitsluitend scherm. Zo heeft Samsung bijvoorbeeld de Galaxy S8 en Galaxy Note 8, terwijl Apple in september nog de iPhone X aankondigde. Al deze concurrenten kiezen voor zo’n randloos scherm, Google waarschijnlijk dus niet. Bovendien houdt Google vast aan een scherm van 5-inch.

De intensieve samenwerking met HTC zou ook resulteren in het toevoegen van knijpbediening. Dit was eerder al te vinden in eigen telefoons van HTC, namelijk de U Ultra en U11. Door te knijpen in zo’n telefoon kun je bijvoorbeeld snel een selfie maken. Dit klinkt misschien wat gimmicky, maar gebruikers van de HTC-smartphones vonden het zo nu en dan toch wel fijn.

Toch is het niet één en al HTC waarvoor Google kiest. De Pixel 2 XL zou namelijk gemaakt worden door LG. Vorig jaar waren beide telefoon op de schermgrootte na bijna identiek, maar volgens Android Police komen er nu meer verschillen. Deze website claimt dat de XL 2 wel een bijna randloos scherm kent. Dit model zal daardoor een 6-inch AMOLED-scherm krijgen. Daarnaast zou het scherm een Quad HD 1440p resolutie hebben. Overigens beschikt ook deze uitvoering over knijpbediening.

Verdere specificaties

Google zou er bij de Pixel 2 voor kiezen om voor een enkele camera te gaan. Andere merken kiezen soms voor een dubbele camera aan de achterzijde. Om het geluid te realiseren gaat Google voor front-facing stereospeakers. Een aansluiting voor een koptelefoon is echter niet aanwezig, iets wat we steeds vaker tegenkomen bij smartphones. In het geval van de Pixel 2 wordt hiervoor gekozen om het gebied van de stereospeaker te vergroten.

Vorig jaar was Google het eerste merk dat over de opvolger van de op dat moment krachtige Qualcomm Snapdragon 820 beschikte. Het ging toen om de Snapdragon 821, een kleine upgrade. In eerste instantie ging de berichtgeving ervan uit dat de Pixel 2 ook de eerste zou zijn met een nieuwe Qualcomm-chip, dit keer de Snapdragon 836. De chipfabrikant zou echter niet van plan zijn om een Snapdragon 836 te maken, waardoor Google voor een het 835-model kiest.

Een ander onderdeel waar de Pixel 2 en Pixel 2 XL hun kracht uit gaan halen is het 4 GB werkgeheugen. Er zou gekozen kunnen worden voor 64 GB opslag of 128 GB opslag. Het goedkoopste model, de Pixel 2 met 64 GB, gaat daarbij 649 dollar kosten. Daarna komt de Pixel 2 met 128 GB voor een bedrag van 749 dollar. De XL kost 849 dollar of 949 dollar, afhankelijk van grootte van het geheugen.

Naast de Pixel 2 en Pixel 2 XL zal Google waarschijnlijk ook een aantal andere onthullingen doen. Naar verluidt zijn dat de slimme speakers Home Mini en Home Max, de Daydream View, de Pixelbook, Google Assistant headphones en ARCore details (alternatief voor Apple’s ARKit).