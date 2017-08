Google Pixel 2 krijgt knijpbediening

Mobile

Er zijn nieuwe details gelekt over de volgende twee telefoons van Google, de Pixel 2 en Pixel 2 XL. De smartphones lijken straks te beschikken over de knijpbediening die ook in de HTC U11 te vinden was. Als gebruikers een bepaalde hoeveelheid druk uitoefenen op de zijkanten, zal de telefoon iets doen.

Dat schrijft de site Android Police vandaag. HTC, dat de telefoons produceert, diende documenten in bij de Amerikaanse FCC en daaruit kunnen een paar details gehaald worden. De twee toestellen draaien volgens de documenten op het nog te lanceren Android 8.0 (wat volgende week zou gebeuren).

Verder zouden zowel de Pixel 2 als de Pixel 2 XL brede schermranden hebben. Daarmee volgt Google dan niet de concurrentie, die de randen van displays juist zo smal mogelijk maakt. Het voordeel dat Google daaruit haalt, is een stel grotere speakers aan de voorkant, waarmee het geluid beter zou zijn.

Daarnaast brengt HTC volgens de FCC-documentatie dus ook een gimmick van de U11 naar de Pixel-opvolgers. De knijpbediening zou de Google Assistant activeren, maar er zouden ook andere functies mogelijk zijn. De speciale bedieningsmethode heeft de naam Active Edge meegekregen en valt in het instellingenmenu van de smartphone terug te vinden.

Er zijn ook nog een paar specificaties uitgebracht: de Pixel 2 en Pixel 2 XL draaien volgens de documentatie op een Qualcomm Snapdragon 835 of 836 processor. De toestellen beschikken over 64 GB aan opslaggeheugen. Ook zou er inderdaad geen koptelefooningang zijn.

Meer dan dat is er helaas niet onthuld, maar de documentatie laat in elk geval zien dat Google probeert weer wat nieuwe functies te introduceren en tegelijk een high-end telefoon te lanceren. Vermoedelijk wordt die in oktober uitgebracht. Of de Pixel 2 en Pixel 2 XL naar Nederland komen is niet bekend.