TechDays 2017: Aandacht voor het Internet of Things

Tijdens de Microsoft TechDays zal dit jaar ook voldoende aandacht zijn voor het Internet of Things en de diensten die Microsoft via onder andere Azure aanbiedt om daarop in te spelen. Natuurlijk is er ook aandacht voor Windows 10 IoT en diverse andere IoT ontwikkelingen. Mocht je dus bovengemiddelde interesse hebben in het Internet of Things, druk bezig zijn binnen het bedrijf met nieuwe IoT-oplossingen, dan is dit misschien wel een goed evenement om te overwegen en enkele sessies bij te wonen.

De Microsoft TechDays vinden dit jaar plaats op 12 en 13 oktober in de Amsterdam RAI. Techzine zal hierbij aanwezig zijn, om onze vaste bezoekers te spreken, maar ook om interviews te doen met de sprekers en ons platform nog verder te profileren. Mocht je nog geen kaartjes hebben voor het evenement dan kan je hier terecht. Voor het bijwonen van de sessies over het Internet of Things kan je terecht op de pagina waarop alle sessies zijn vermeld.

Enkele sessies die mogelijk interessant zijn; A deep dive in Azure IoT Edge op vrijdag 13 oktober om 13:30, Windows 10 IoT – From Device to Cloud op donderdag 12 oktober om 10:45 en Microsoft Azure IoT Hub, the powerful engine for your IoT solutions op vrijdag 13 oktober om 10:15. Het Internet of Things heeft de komende jaren echt de toekomst en nu investeren in IoT-technologie kan de komende jaren enorme vruchten afwerpen. Zeker voor ontwikkelaars is het goed om dergelijke kennis te vergaren.