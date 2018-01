ERP in de cloud: hoe het Nederlandse SendCloud bij NetSuite uitkwam

Services

We hebben het regelmatig over allerlei afkortingen hier op Techzine. ERP is er eentje die je vaak tegenkomt. Het staat voor Enterprise Resource Planning. Daarmee ben je echter nog niet bijster veel wijzer. Echt inzichtelijk kun je het pas krijgen als je er een praktijkvoorbeeld bij hebt. Wij waren recent in de gelegenheid om een dergelijk verhaal te horen. We werden uitgenodigd door Oracle NetSuite om het verhaal van het Nederlandse bedrijf SendCloud aan te horen, een bedrijf dat ERP-diensten afneemt bij NetSuite. Namens NetSuite was Mark Woodhams, Vice President EMEA, aanwezig. SendCloud werd vertegenwoordigd door Bas Smeulders en Rob van den Heuvel, beide mede-oprichters van het bedrijf en respectievelijk COO en CEO.

NetSuite zullen lezers die enigszins bekend zijn met de IT-wereld hoogstwaarschijnlijk wel kennen, al was het maar omdat het sinds vorig jaar onderdeel uitmaakt van de Oracle-familie. Met die overname was meer dan 9 miljard dollar gemoeid. NetSuite is echter ook een van de pioniers geweest als het gaat om de ontwikkeling van cloud-software. Het bedrijf waaruit NetSuite uiteindelijk is voortgekomen is al in 1998 opgericht, ook toen al met de visie om alles in de cloud te doen (ook al was die term toen nog niet in zwang). Leuk detail is dat de oprichter afkomstig was van Oracle toen hij met de voorloper van NetSuite begon.

Oracle NetSuite

NetSuite profileert zichzelf vooral als de nummer 1 op het gebied van cloud-gebaseerde ERP. Hieronder vallen allerlei verschillende onderdelen, die te maken hebben met het afhandelen van orders, productielijnen, de supply chain en voorraden, om maar enkele zaken te noemen. Het idee van een oplossing zoals deze is dat je al je processen in je (productie-)omgeving centraal kan beheren. Dit is mogelijk doordat gebruikgemaakt wordt van een centrale database door alle afzonderlijke onderdelen. Uiteraard is het mogelijk voor ieder bedrijfsonderdeel om de database optimaal in te zetten voor ieder specifiek doel. Denk hierbij aan een koppeling tussen een bedrijfsonderdeel dat orders invoert en het onderdeel dat deze verzendt of administreert. Het koppelen van CRM-systemen behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het doel van NetSuite is volgens Woodhams om alle ERP, e-commerce en CRM aan elkaar te knopen. Dit kan op traditionele manieren, maar ook aan integratie met blockchain wordt gewerkt bijvoorbeeld.

NetSuite is de afgelopen jaren hard gegroeid. Inmiddels is het bedrijf zonder twijfel de grootste speler in het marktsegment waarin het actief is. Alle 40.000 klanten draaien op dezelfde versie, omdat de software in de cloud hangt. Dat zorgt voor een uniforme gebruikservaring en een eenvoudiger ondersteuning. Gebruikers kunnen hun omgeving overigens wel customizen, zolang ze de JavaScript-richtlijnen maar volgen.

SendCloud

SendCloud is zoals al gezegd een Nederlands bedrijf. Vijf jaar geleden is men begonnen vanuit een webshop voor smartphone-accessoires. Tijdens het bestel- en verzendproces liepen de oprichters tegen een probleem aan. De gegevens die klanten invulden bij het bestellen, moesten handmatig overgetikt worden op het verzendlabel. In het kader van de in dit geval positieve karaktereigenschap ‘liever lui dan moe’, moest dit anders. Er moest een tool voor ontwikkeld worden. Zoals dat wel vaker gaat bij start-ups ging men met een wensenlijstje naar een vriend, die de eerste oplossing bouwde.

Inmiddels heeft die wens om het bestel- en verzendproces efficiënter te laten verlopen tot een hard groeiende onderneming geleid. Een omzetgroei van 5463% in de afgelopen vier jaar is in ieder geval behoorlijk indrukwekkend en de eerste plaats bij de Deloitte Technology Fast 50 afgelopen jaar (2017) dan ook een logisch gevolg. Het doel van de technologie van SendCloud is om webwinkels eenvoudiger en sneller orders te laten verwerken. Daar is gezien de

Lange tijd ging het aan de man brengen van hun tool volledig zelfstandig. Met het aanboren van nieuwe markten (Duitsland, Frankrijk en op termijn ook het Verenigd Koninkrijk), liep men tegen allerlei andere wet- en regelgevingen aan. De API van Netsuite zorgt ervoor dat alle financiële data uit verschillende landen real-time in één systeem beschikbaar zijn, conform verschillende regels en wetten. Ook als SendCloud binnenkort de markt in het Verenigd Koninkrijk gaat betreden en er bijvoorbeeld in een andere valuta gerekend moet worden, kan dat heel simpel binnen de omgeving van NetSuite. Het hoeft niet in de eigen omgeving ontwikkeld te worden. Hoe groter je wordt, des te vaker loop je tegen dit soort problemen aan.

Waarom NetSuite?

Gezien het stevige formaat van NetSuite, lijkt het op het eerste gezicht wat typisch dat een relatief kleine scale-up (zo’n 65 medewerkers) kiest voor deze aanbieder. Dat realiseren Van den Heuvel en Smeulders zich ook terdege overigens. Eigenlijk zijn ze een beetje vroeg ingestapt, stellen ze. Op dit moment implementeren ze dan ook niet de volledige suite. De verwachting is echter dat dit stap voor stap wel zal gaan gebeuren. Met name de schaalbaarheid op internationaal gebied van NetSuite is iets waar ze erg over te spreken zijn. Dat is natuurlijk goed te begrijpen. SendCloud heeft immers nog behoorlijk wat landen te gaan als ze door gaan groeien, wat op basis van wat wij hebben vernomen ook zeker de ambitie is.

Tot slot

In het geval van Sendcloud, gaat het bij ERP om het slim inzetten voor meerdere doeleinden van wat Smeulders een ‘financiële backbone’ noemt, waar een gemeenschappelijke database onderdeel van uitmaakt. SendCloud is vast van plan om de kracht van de real-time data in NetSuite meer en meer te gaan benutten. Op basis van scenario’s die zichtbaar worden binnen de suite, kan men beter strategische keuzes maken, die het bedrijf helpen verder te groeien. We zullen de ontwikkelingen bij zowel Sendcloud en NetSuite uiteraard blijven volgen en er verslag van blijven doen.