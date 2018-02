Techzine met vier man sterk op Mobile World Congress

Techzine is aanwezig op Mobile World Congress (MWC). Deze beurs in Barcelona staat van oudsher vooral in het teken van mobiele innovatie. Gisteren heeft Samsung bijvoorbeeld zijn nieuwste vlaggenschip, de Galaxy S9, gepresenteerd. Naast nieuwe smartphones is er ook veel aandacht voor netwerkinnovatie, Internet of Things, smart cities en security. MWC wordt steeds meer de zakelijke beurs van Europa.

Uiteindelijk wordt alle technologie om ons heen steeds mobieler en dat betekent dat Mobile World Congress een beurs in beweging is. We merken dat de beurs steeds wat breder wordt, maar ook steeds zakelijker. Voor ons is dat goed nieuws, want veel bedrijven die aanwezig zijn passen perfect in onze zakelijke strategie op Techzine. Het aantal afspraken neemt ook elk jaar toe en dat heeft tot gevolg dat we ook meer mensen moeten inzetten om de beurs goed te verslaan.

Dit jaar reizen we met vier mensen af naar Barcelona, dit zal de nodige interviews, achtergrondverhalen en kennis gaan opleveren. De komende weken valt er dus weer genoeg te schrijven voor ons en kunnen we onze lezers weer uitgebreid informeren.

Vanuit Techzine Nederland zullen Berry Zwets, Coen van Eenbergen en Sander Almekinders aanwezig zijn op MWC. Vanuit Techzine België zal Cédric van Loon aanwezig zijn op MWC.