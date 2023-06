Vandaag de dag wil je dat medewerkers altijd en overal kunnen werken. De situatie waarin je medewerkers enkel van een kantoorlocatie toegang kunnen krijgen tot bedrijfsgevoelige informatie is achterhaald. Medewerkers moeten altijd toegang hebben, maar wel op een veilige manier. Zero trust is op dit vlak het nieuwe security principe. We bespreken in deze aflevering hoe je overstapt van een zwaar beveiligd bedrijfsnetwerk naar een zero trust-model. Hierbij wordt de security verlegd naar de gebruiker en het endpoint en niet het netwerk, dat is niet meer dan een transportmiddel.

Voor deze podcastaflevering gaan we in gesprek met Daan Huybregts, Field CTO bij Zscaler. Zscaler is een van de leveranciers die een zero trust-principe heeft omarmd en een veilige oplossing biedt om medewerkers toegang te geven tot je applicaties in de cloud en on-premise.

Tijdens de podcast bespreken we ook andere oplossingen die benodigd zijn om het zero trust-principe toe te passen. Bijvoorbeeld welke rol Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) hierin speelt. Daarnaast speelt data van securityspecialisten ook een rol om beter de context van een gebruiker of endpoint te kunnen begrijpen. Bij Zscaler werken ze hiervoor onder meer samen met CrowdStrike.

Het is een interessante aflevering voor organisaties die op zoek zijn naar een manier om medewerkers veiliger te laten werken van elke locatie. Het kan echter ook worden toegepast bij overnames of fusies, waarbij meerdere bedrijfsnetwerken met verschillende technologiestacks ineens met elkaar moeten kunnen werken en er toegang nodig is tot elkaars systemen.

