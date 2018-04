Netgear Insight heeft vele moeders

Met Insight heeft Netgear zeker niet als eerste een netwerkmanagementplatform in de cloud op de markt gebracht. Het heeft er echter wel degelijk een eigen draai aan weten te geven. We spraken hier recent over met Richard Jonker, Vice President Product Line Management bij Netgear.

We zijn zelf ook al een tijdje aan het spelen met Insight – als voorbereiding op een serie artikelen over netwerkbeheeromgevingen bij alle netwerkpartijen – en beginnen ons gesprek met stellen dat Insight ons blij verrast heeft. Er zit meer in dat je op het eerste gezicht wellicht verwacht van een partij zoals Netgear, iets wat Jonker zelf ook aangeeft.

Niet dat we per se weinig verwachten van Netgear overigens, maar het is meteen al een behoorlijk volwassen platform. Je kunt voor meerdere abonnementsvormen kiezen, er is een gratis variant en de app oogt wat ons betreft al behoorlijk doorontwikkeld. Daarnaast is het niet alleen geschikt voor het managen van access points, maar ook voor geselecteerde switches en NAS-apparaten. Goed om te weten voor resellers die zich willen gaan profileren als MSP’s, is dat er ook een versie beschikbaar is/komt waarmee zaken zoals multi-tenancy mogelijk zijn. Je kunt dan meerdere klanten vanuit dezelfde omgeving beheren.

Arlo als basis voor Insight

Uiteindelijk is het volgens Jonker niet heel verbazingwekkend dat Insight al zo ver doorontwikkeld is. Met Arlo heeft Netgear al de nodige ervaring opgedaan met het aanbieden van een centraal beheerd platform. Arlo is uiteraard gericht op een ander segment dan Insight, maar veel van wat Netgear heeft geleerd bij het bouwen daarvan kan worden toegepast op Insight.

Naast Arlo heeft Insight ook nog wat meer voor de hand liggende ouders in de stamboom. Netgear heeft met Business Central al de nodige ervaring opgedaan met een cloudomgeving voor het beheren van access points. Ook de ensemble mode die bij enkele access points in de vorige generatie (WAC720, WAC730, WAC740) werd aangeboden, heeft hen de nodige inzichten gegeven.

De investeringen die gedaan zijn bij het ontwikkelen van Arlo, kunnen nu in mindering gebracht worden bij Insight volgens Jonker. Dat is een van de redenen dat de betaalde varianten van Insight relatief gunstig geprijsd zijn. Voor vijf euro per jaar per device kun je al aan de slag. Aan de kappers en andere kleine zelfstandigen is ook gedacht, aldus Jonker. Die hoeven helemaal niets te betalen zolang ze het bij maximaal twee apparaten houden. Voor veel van dat soort ondernemingen zullen twee access points (of een access point en een switch) prima volstaan.

Geen SDN of NFV, maar IoT

Volgens Jonker moeten we Insight gezien de afstamming van Arlo dan ook niet zien als Software-Defined Networking of Network Function Virtualization, maar als een IoT-platform. Zo heb je geen limieten aan het aantal te managen producten binnen Insight. Wil je er twee miljoen apparaten mee managen, dan is dat volgens Jonker uitstekend mogelijk. Dit is een rechtstreekse erfenis van het Arlo-platform, waarvoor men dat al ontwikkeld had.

Netgear gebruikt ook zelf ontwikkelde technologie bij het koppelen van nieuwe producten aan de cloud-omgeving. Deze technologie komt erop neer dat ieder apparaat uniek is. Dit gaat verder dan het uitdelen van serienummers. Je moet dan meer denken aan unieke certificaten per apparaat. Die certificaten zijn ook bekend bij de cloud-omgeving. Als access point A zich meldt, weet de omgeving ook zeker dat het access point A is. Een man-in-the-middle-aanval is hiermee volgens Jonker onmogelijk.

Hybride

Jonker benadrukt dat Netgear gebruikers zeker niet wil dwingen om gebruik te maken van de cloud-omgeving. In de basis is het een hybride systeem. Alle hardware die geschikt is voor Insight, kan ook gewoon via een webinterface beheerd worden. Andersom kunnen bestaande Netgear-producten soms ook opgenomen worden in de cloud-omgeving. De functionaliteit van dat soort producten is dan overigens wel beperkt en de apparaten zijn alleen te beheren van binnen het eigen netwerk – dus rechtstreeks van het mobiele device of de webinterface van je pc.

Het is dus niet de bedoeling dat alle producten in het portfolio van Netgear middels Insight beheerd gaan worden. Nog los van het feit of je dit zou moeten willen, is dat gezien de omvang van het aanbod van Netgear ook helemaal niet te doen volgens Jonker. Insight vereist ook meer rekenkracht, geheugen en dergelijke van de hardware, dus het zou ook helemaal niet kunnen. Kijk je naar de switches, dan heb je al snel modellen nodig met twee cpu’s.

Welke mogelijkheden en waarom?

Bij het ontwikkelen van de Insight-app heeft Netgear volgens Jonker goed gekeken waar eindgebruikers naar op zoek zijn. Dat wil zeggen, er is gekeken naar waar de meeste support calls over binnenkomen. Dan kom je al snel op zaken zoals VLAN, PoE-management en Link-aggregatie uit. Die mogelijkheden zijn dan ook beschikbaar in de app.

Eigenlijk de enige usual suspect die we missen in de app is QoS. Daarvoor moet je vooralsnog in de webinterface zijn. Dit webportal is alleen beschikbaar als je het Premium-abonnement afsluit. Dat is twee keer zo duur als het Basic abonnement: 9,99 euro per device per jaar in plaats van 4,99 per device per jaar.

Uiteindelijk staan de apparaten die worden beheerd centraal in Insight. Vandaar ook dat er is gekozen om het apparaatoverzicht de startpagina te maken van de app. Wat ons betreft is dit niet zo fraai als een mooi overzichtelijk dashboard waar je meteen wat meer informatie kunt aflezen. Je kunt er wel lekker snel mee naar de instellingen van individuele apparaten natuurlijk.

Je kunt verder via allerlei verschillende routes bij dezelfde instellingen komen. Individuele apparaatinstellingen zijn op te roepen via het overzicht op het startscherm, maar ook via de instellingen voor het netwerk als geheel bijvoorbeeld. Dat is bewust gedaan volgens Jonker, om het zo eenvoudig mogelijk te maken om door de interface te navigeren.

Fast roaming

Als je meerdere access points van dezelfde aanbieder gebruikt, is het prettig als je naadloos van het ene naar het andere wordt overgegeven. Hiervoor wordt primair het 802.11r-protocol gebruikt. Dit wordt soms als Fast Roaming aangeduid, soms ook als zero-handoff. Insight ondersteunt Fast Roaming, maar daarvoor moet je wel het Premium-abonnement afnemen.

Het idee achter Fast Roaming is dat access points clients tijdig doorgeven aan elkaar. Op die manier moet onder andere worden voorkomen dat een client verbinding blijft houden met een access point als er een beter signaal beschikbaar is. Jammer genoeg hebben de clients zelf hier ook nog iets over te vertellen overigens. In de praktijk zal je zien dat het met de ene client beter werkt dan met de andere.

Ontvangst en toekomst

Volgens Jonker is Insight goed ontvangen bij eindgebruikers. Hij baseert zich voor deze stelling op het aantal support calls dat binnenkomt. Dat ligt lager dan bij de smart switches die het bedrijf voert. Een goed teken dat men er zelf uitkomt, zonder extra ondersteuning. Op zich is dat gezien de relatief jonge leeftijd van Insight ook niet zo heel vreemd wat ons betreft. De kans is groot dat je nu de early adopters hebt aangesproken. Uiteindelijk kun je pas na nog wat langere tijd zeggen of iets goed is ontvangen bij eindgebruikers. Maar goed, het begin is er in ieder geval.

Een van de bijkomstigheden van de software-defined wereld is dat je extra inkomsten kunt genereren (ook als reseller) door licenties te verkopen. Daarmee worden leveranciers aan de andere kant ook min of meer verplicht om regelmatig met updates te komen. Niet alleen patches en bug fixes, maar ook nieuwe functionaliteit moet daar onderdeel van uitmaken. Netgear zal dat volgens Jonker ook zeker gaan doen. Een van de eerste dingen die toegevoegd gaat worden, is ondersteuning voor Orbi Pro. Op dit moment kun je hem al claimen en tot op zekere hoogte beheren, volledige ondersteuning komt eraan. Je hebt dan ook geen separate app meer nodig om hem te beheren dus. Dat kan allemaal vanuit de Insight-app.

We mogen al met al nog het nodige verwachten van Netgear rondom Insight in de nabije toekomst. Zoals al aangegeven zijn wij bezig aan een artikel over Insight als platform. Hou de site in de gaten als je alle ins en outs hierover te weten wilt komen en wilt weten wat we ervan vinden.