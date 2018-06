Apple macOS Mojave: de 7 beste nieuwe functies

Apple heeft op WWDC 2018 de nieuwste versie van zijn besturingssysteem aan de massa getoond: macOS Mojave. In tegenstelling tot de vorige update zitten er nu wel wat nieuwe functies in. Volgens Apple zijn de updates geïnspireerd door professionals, maar gebouwd voor iedereen.

Op de ontwikkelaarsconferentie van Apple heeft de technologiegigant alle details gedeeld rond macOS Mojave. Deze keer zitten er meer nieuwe functies in vergelijking met macOS High Sierra vorig jaar. “macOS Mojave is een grote update die krachtige nieuwe functies introduceert voor een breed scala aan Mac-gebruikers, van consumenten tot professionals,” zegt Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bij Apple.

“Dark Mode brengt een dramatisch nieuwe look naar macOS dat je content centraal plaatst. Bekende iOS-apps komen voor het eerst naar Mac en een vernieuwde Mac App Store maakt het eenvoudiger om nieuwe apps te ontdekken.” Ontwikkelaars kunnen er vandaag al mee aan de slag. Een publieke bèta volgt mogelijk deze zomer al, met een finale release ergens dit najaar.

Dit zijn alvast de zeven meest opvallende nieuwe functies van macOS Mojave:

Dark Mode

In macOS Mojave kunnen gebruikers hun desktop transformeren naar een donker kleurenschema. Het plaatst de focus op de software die actief wordt gebruikt, terwijl de bediening op de achtergrond verdwijnt. Je kan altijd tussen beide modi wisselen. Ingebouwde Mac-apps zoals Mail, Berichten, Maps, Agenda en Foto’s hebben allemaal al Dark Mode-designs.

Dark Mode moet specifiek worden geïmplementeerd door softwareontwikkelaars. Apple stelt een API beschikbaar om mee aan de slag te gaan. Het resultaat kunnen ontwikkelaars onmiddellijk testen met de testversie van macOS Mojave die nu beschikbaar is.

Tot slot voegt Apple dynamische achtergronden toe aan macOS Mojave. Dynamic Desktop past automatisch desktopbeelden aan naargelang het tijdstip van de dag.

Nieuwe Mac App Store

Sinds de lancering van de Mac App Store in 2011 heeft de dienst nooit echt een redesign gekregen. Daar komt nu verandering in met macOS Mojave. Het design is sterk gebaseerd op de nieuwe App Store in iOS 11 vorig jaar. Binnenkort kan je duidelijk nieuwe apps en updates terugvinden onder het Discover-tabblad. Andere tabbladen zoals Create, Work, Play en Develop helpen gebruikers om snel de juiste apps te vinden.

Een aantal nieuwe apps van grote ontwikkelaars mogen we binnenkort ook verwelkomen in de Mac App Store, waaronder Microsoft Office, Adobe Lightroom CC en meer.