Commvault bundelt aanbod in vier producten voor backup, recovery en datamanagement

Commvault heeft vandaag via een virtuele presentatie bekendgemaakt dat zijn productaanbod en partnerprogramma op de schop gaat. Het bedrijf heeft besloten om meer dan 20 verschillende Commvault-producten te gaan bundelen in vier nieuwe producten. Deze producten moeten voor elke enterprise organisatie geschikt zijn, ongeacht het formaat. Met deze vier nieuwe producten kan je als bedrijf een compleet schaalbare backup en recovery oplossing en een moderne datamanagement tool in huis halen.

We hebben het afgelopen jaar Commvault op de voet gevolgd. Het bedrijf is al langer bezig met een herstructurering en het samenvoegen van verschillende producten. Het is duidelijk een lang traject geweest, wat wij al eerder van dichtbij hebben beschreven. Na ons laatste gesprek met de COO van Commvault, Al Bunte, was al duidelijk dat Commvault midden in die transitie zit. We schreven dan ook Commvault is geen product maar een platform. Reden hiervoor is dat veel van de producten van Commvault in de basis hetzelfde zijn, alleen de schil en het aantal beschikbare features liep uiteen tussen alle verschillende oplossingen.

Vandaag is daar verandering in gekomen, want Commvault houdt een grote opruiming en consolidatieslag. Hoewel Bunte in het interview van eerder dit jaar heeft aangegeven niet het mes te zetten in de features en mogelijkheden van Commvault, wordt nu wel het mes gezet in het aantal producten dat Commvault aanbiedt. Het bedrijf zegt van ruim 20 producten terug te gaan naar slechts vier.

Commvault focust op vier producten

Commvault heeft besloten om zijn productportfolio te versimpelen. Het doel is duidelijker maken wat Commvault te bieden heeft en welk product je waarvoor nodig hebt. Daarnaast stelt het bedrijf ook de prijsstructuur fors op te schop te nemen, zodat het ook duidelijker is welk prijskaartje er betaald moet worden. De producten waar Commvault vanaf nu op in gaan zetten:

Commvault Complete Backup & Recovery , hiermee biedt Commvault een totaaloplossing voor backup en recovery voor alle enterprise bedrijven. Volgens Commvault het meest volledige backup en recovery product in de industrie. Het kan overweg met alle workloads op alle locaties. Of het nou gaat om on-prem, hybride- of multicloud-omgevingen. Ook maakt het niet uit of het fysieke servers, virtual servers, applicaties, databases of endpoints zijn. Commvault voorziet in backup en restore, maar ook in disaster recovery, snapshots en replicatie.

Commvault als totaaloplossing

Met deze vier producten positioneert Commvault zichzelf meer als een totaaloplossing, in tegenstelling tot de ruim twintig producten die het eerder aanbood. Voor de klanten en de partners is het prijsmodel op de schop gegaan. Commvault stelt nu veel meer mogelijkheden te hebben qua prijsmodellen, waardoor het op basis van de voorkeur van de klant kan afrekenen. Of dit nou op basis van opslagcapaciteit, het aantal servers, een modern abonnementsmodel of een jaarlijkse licentieprijs is. Volgens Commvault is het hierdoor voor veel meer bedrijven mogelijk om gebruik te maken van Commvault-producten, omdat de instapprijs flink omlaag is gegaan, het zou nu het meest kostenefficiënte product zijn in de markt.

Dit lijkt ook een antwoord te zijn op de opkomende concurrentie in de backupmarkt van partijen die vaak specialiseren op slechts een gedeelte van de features die Commvault te bieden heeft. Het bedrijf had enige tijd moeite om met een goed antwoord te komen hierop, dat lijkt nu gelukt. Tijdens de webinarsessie vanmiddag zei Al Bunte dat “de beste technologie niet altijd wint, het gaat ook om de juiste product benadering, verpakking en prijsstrategie”.

Eenvoudig webinterface verder uitgebreid

Mensen die al jaren met Commvault werken zullen bekend zijn met de complexe interface waarmee je het product kan configureren. Deze interface is het bedrijf het afgelopen jaar aan het vervangen door een veel eenvoudigere webinterface. De techniek is weliswaar steeds ingewikkelder geworden, maar de manier van configureren en beheren wordt juist alleen maar makkelijker. Dit is een markttrend waar ook Commvault niet omheen kan en zich dus aan heeft gecommitteerd. Toen we Commvault vorig jaar spraken, werd er gezegd dat die oude interface voorlopig nog wel zou blijven voor de geavanceerde gebruikers, maar dat de webinterface wel steeds beter zou worden.

Commvault voegt nu ook de nodige kunstmatige intelligentie toe om de nieuwe webinterface te helpen. Als Commvault Complete Backup & Recovery merkt dat er operationele wijzigingen zijn, zal het zelf gaan analyseren wat er misgaat. Of de gedefinieerde SLA’s (service level agreements) nog wel gehaald worden. Als dat niet het geval is zal het proberen het systeem anders te organiseren zodat de prestaties verbeteren en de SLA’s wel gehaald worden. Dit zorgt er ook voor dat gebruikers minder zelf hoeven te configureren.

Nieuwe Commvault producten per direct beschikbaar

Commvault heeft laten weten dat het per direct de vier nieuwe producten beschikbaar heeft gemaakt. Hiermee is de nieuwe strategie zowel op product als prijsniveau direct beschikbaar gekomen. In oktober houdt het bedrijf zijn jaarlijkse Commvault Go-conferentie en zullen ze ongetwijfeld nog even stilstaan bij deze ontwikkelingen. Ook zal dan duidelijk worden wat we verder van Commvault kunnen verwachten het komende jaar.