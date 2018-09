Tijdens de Zwarte Cross is wifi van levensbelang

Wifi wordt steeds vaker een eerste levensbehoefte genoemd. De lijstjes waarop wifi boven zaken zoals seks, chocolade en drank staat, komen regelmatig voorbij. Enigszins overdreven is dat allemaal wel natuurlijk, maar het geeft in ieder geval aan dat wifi erg belangrijk is. Tijdens de Zwarte Cross – een festival waar in vier dagen tijd 220.000 bezoekers komen – heeft wifi terecht de status van eerste levensbehoefte. Wij zijn op uitnodiging van Extreme Networks eens afgereisd naar Lichtenvoorde om te kijken hoe het netwerk globaal in elkaar zit daar.

Het aanbieden van een goed dekkend netwerk is op een festival zoals de Zwarte Cross dus absoluut cruciaal. Sterker nog, zonder wifi zou het ronduit gevaarlijk worden tijdens het evenement. Niet omdat men elkaar de hersens in gaat slaan van verveling, maar omdat dan het mobiele netwerk overbelast raakt. Dan heeft onder de streep niemand meer de beschikking over een netwerk.

Tot op zekere hoogte klinkt dat wellicht als een behoorlijk rustgevende situatie. Geen gedoe van buiten aan je hoofd, alleen maar aandacht voor wat er op de Zwarte Cross gebeurt. Gebeurt er echter iets waardoor je de hulpdiensten moet inroepen, dan kun je die ook niet bereiken. Dat is voor een evenement zoals dit niet acceptabel.

Uitdagende omgeving

Het aanleggen van een goed netwerk bij een evenement zoals de Zwarte Cross, brengt unieke uitdagingen met zich mee. Het is niet zoals bij bijvoorbeeld Walibi, waar we eerder dit jaar waren. Daar moet een netwerk aangelegd worden dat een maand of acht per jaar actief is. In de maanden dat het niet actief is, blijft het wel gewoon op zijn plaats. De Zwarte Cross is een vierdaags evenement, de hardware staat de rest van het jaar in opslag. Daarnaast bewegen de mensenmassa’s zich op een festival ook anders dan bij een attractiepark bijvoorbeeld. Dat stelt andere eisen aan zaken zoals roaming, hand-over en dergelijke.

Een gevolg van het ad hoc karakter van dit type evenement, is dat je niet overal glasvezel wilt gaan aanleggen bijvoorbeeld. Dat is relatief duur en kost veel tijd. Uiteraard moet er een backbone zijn van glasvezel, uithoeken worden op een andere manier van een netwerkverbinding voorzien.

De camping is zo’n omgeving. Ongeveer 25.000 bezoekers komen iedere dag vanaf de camping het terrein op. Die willen ook als ze in de tent liggen natuurlijk online kunnen. Maar om daar nu een glasvezelkabel naar te trekken, gaat wat te ver. Dus daar kiest men voor een straalverbinding (draadloos dus) tussen twee access points in combinatie met meshing. Ze gebruiken overigens access points met drie radio’s, dus er is een dedicated backhaul beschikbaar.

Volledige functionaliteit

Gevraagd of hij bepaalde diensten afknijpt, geeft de IT-manager die ons de rondleiding aan dat dit niet het geval is. Met uitzondering wellicht van tools zoals Speedtest, waarmee je netwerksnelheden kunt meten. Dat voegt ook niet echt iets toe, maar zorgt alleen maar voor onnodige belasting.

Verder is er voor iedere gebruiker zo’n 10 Mbps beschikbaar. Voldoende om Netflix in HD mee te kunnen kijken. De IT-manager herinnert zich nog dat men vorig jaar ergens op het terrein live naar de Formule 1 zat te kijken. Dat kan ook gewoon. Hij vindt dat niet meer dan normaal overigens: “Als je bepaalde diensten moet gaan afknijpen, is je netwerk niet goed genoeg.”

Let wel, er is natuurlijk wel rekening gehouden met een bepaalde ratio van aantal mensen ten opzichte van aantal gebruikers die ook daadwerkelijk gebruikmaken van het netwerk. Men is ervan uitgegaan dat 1 op de 10 mensen op ieder gegeven moment gebruik wil maken van de wifi in de tent.

Voor sommige dingen is het nog te vroeg

Er wordt dus een zo goed als volwaardig functionerend netwerk aangeboden tijdens de Zwarte Cross. Geldt dit dan ook voor de marketing-mogelijkheden die een dergelijk netwerk biedt? Dat wil zeggen, worden mensenstromen en dergelijke in beeld gebracht om vervolgens specifieke aanbiedingen te kunnen doen? Denk hierbij aan het aanbieden van vouchers als je ergens in de buurt komt waar je deze in kunt leveren. Een andere toepassing zou kunnen zijn om de hokjes waar munten verkocht worden daar te zetten waar de impact het grootst is. Ook gebieden waar juist heel weinig mensen komen, kunnen na analyse van de data aangepakt worden.

Op dit moment maakt men bij de Zwarte Cross nog geen gebruik van deze mogelijkheden die wifi biedt. Dat heeft vooral te maken met het al eerder genoemde ad hoc karakter van een evenement zoals dit. Je kunt simpelweg niet alles in deze vier dagen realiseren. De kans dat het in de toekomst wel gaat gebeuren, is uiteraard groot. Het draait bij netwerken meer en meer om telemetrie en analytics, dus het is logisch dat men daar ook steeds meer mee gaat doen.

Het zelfstandige karakter van de Zwarte Cross helpt hier overigens ook niet bij. Ze hebben de gewoonte om veel dingen die specifiek voor de Zwarte Cross gemaakt worden, zelf te ontwikkelen en te bouwen. Dit soort software zou daar ook onder vallen. Op dit moment hebben ze de capaciteit echter niet om hier echt goed naar te kijken.

Extreme Networks

Aangezien we op uitnodiging van Extreme Networks bij de Zwarte Cross aanwezig zijn, is het ook erg interessant om eens een kijkje te nemen bij het control center, waar het netwerk in de gaten gehouden wordt.

Er zijn meerdere niveaus waarop een netwerk in de gaten gehouden kan worden. Voor het daadwerkelijk monitoren van de gezondheid van een netwerk, heb je zeker bij grotere netwerken zoals die van de Zwarte Cross specifieke tools nodig. Bij de Zwarte Cross komen we een oude bekende tegen, namelijk PRTG. De sensors op het terrein worden uitgelezen door een remote probe. Dat wil zeggen dat de core server niet op het terrein staat, maar elders. De gegevens worden via SSL naar buiten gestuurd, naar de core server.

Extreme Networks heeft zelf de nodige tools waarmee je het netwerk kunt beheren. Althans, het draadloze gedeelte ervan dan, want de vaste infrastructuur is opgebouwd uit apparatuur van Cisco. Uiteraard gaat het dan om Extreme Management Center voor het algemene beheer. Daarnaast zijn er nog wat meer specifieke tools in gebruik bij de Zwarte Cross. Dat zijn ExtremeAnalytics, ExtremeGuest en ExtremeLocation, waarmee je inzicht kunt krijgen in welke applicaties bezoekers veel gebruiken en waar ze zich vooral ophouden bijvoorbeeld.

Onder de streep stelt het totaal aan software dat wordt gebruikt (monitoring, beheer, analyse) het IT-team van de Zwarte Cross in staat om alles goed in de smiezen te kunnen houden. Eventuele problemen worden tijdig opgepikt, waarna er op ingespeeld kan worden.

Niet voor de zwakke maag

Overigens moet je niet naar een omgeving zoals die van de Zwarte Cross gaan als je ongemakkelijk wordt van een ruwe omgang met hardware. De access points die klaarstaan om ter vervanging opgehangen te worden, of eventueel nog toegevoegd kunnen worden, zien er enigszins gehavend uit in ieder geval. Ook de optimale werktemperatuur voor switches wordt bijvoorbeeld regelmatig uit het oog verloren. Bij een evenement zoals dit is het nagenoeg onmogelijk om ‘datacentercondities’ te creëren. Het is in ieder geval niet te betalen, schatten we zo in.

Op zich is dat ook niet echt nodig om overdreven voorzichtig om te gaan met de onderdelen. De componenten hoeven maar een dag of vier per jaar in actie te komen. Als er dan eens een switch iets te warm wordt bijvoorbeeld, is dat niet zo’n probleem. Hij is nooit heel lang achter elkaar te warm. Uiteraard probeert men serieuze oververhitting wel netjes tijdig op te merken (via de monitoring-software, of meldingen in het paneel van Extreme Networks zelf) en er iets aan te doen.

Analyse is waar het uiteindelijk allemaal om draait

De mensen van Extreme Networks zijn uiteraard verguld dat de Zwarte Cross gebruikmaakt van hun access points. Uiteindelijk is het tegenwoordig echter ook zo dat de hardware niet meer zo bijster interessant is. Hardware is nog wel altijd nodig natuurlijk, anders kun je helemaal geen netwerk aanbieden. Maar onder de streep gaat het toch meer en meer om wat er gemeten kan worden in het netwerk. Met andere woorden, telemetrie en analytics, dat is het belangrijkste. Vandaar ook dat men bij Extreme Networks blij is dat de Zwarte Cross hardware van hen gebruikt in het netwerk om al deze data binnen te halen. Hieronder zie je een screenshot van ExtremeAnalytics.

Dit soort informatie kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden. Je kunt snel zien hoeveel bandbreedte er gebruikt wordt, hoeveel access points er actief zijn en hoeveel clients er aangesloten zijn bijvoorbeeld. Aan de hand van die informatie kun je bij problemen bepaalde oorzaken al uitsluiten na een enkele blik op het dashboard.

Je kunt bijvoorbeeld snel zien bij welke dienst er een probleem optreedt en daar actie op ondernemen. Dit levert onder de streep minder onvrede op onder de gebruikers. Dat is uiteindelijk waarvoor nagenoeg alle vernieuwingen doorgevoerd worden. Althans, dat is het verhaal dat we bij vrijwel iedere bijeenkomst waarbij we aanwezig zijn, te horen krijgen. Als je bedenkt dat het verschil niet meer gemaakt wordt of kan worden op het vlak van de hardware, is dit niet zo raar natuurlijk. Overigens zijn gebruikers in dit geval eindgebruikers, maar ook zeker IT-admins.

De toekomst: alles van Extreme Networks?

Extreme Networks heeft de afgelopen jaren een stevige transformatie ondergaan. Na de nodige overnames (netwerkonderdelen van Zebra Technologies, Avaya en Brocade) is er een grote speler ontstaan op de wired en wireless markt, die de concurrentie aangaat met Cisco en HPE-Aruba. In de meest recente versie van het rapport van Gartner dat over die branche gaat, wordt Extreme Networks ook met die twee in het zogeheten leaders-kwadrant geplaatst. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Nu valt er veel af te dingen op dat soort rangschikkingen, maar het opnemen voor het eerst in dit kwadrant geeft wel aan dat Extreme Networks een geduchte concurrent is geworden voor de andere twee.

Een dergelijke positionering is doorgaans belangrijk voor potentiële klanten. Dat wil zeggen, een goede positionering in de kwadranten helpt bij het doorhakken van de knoop voor welke aanbieder men wil gaan. De recent ontwikkelingen kunnen de verkopen van Extreme Networks dus een forse boost gaan geven.

Tussen de regels door begrepen we van de IT-manager van de Zwarte Cross dat men daar in ieder geval zeker openstaat voor het vervangen van de hardware van Cisco voor die van Extreme Networks. Op dit moment is dat nog niet aan de orde, maar als de huidige generatie (fiber-)switches en dergelijke is afgeschreven, zou het ons niet verbazen als men ook voor dat netwerkonderdeel de overstap maakt naar Extreme Networks.