HPE focust op hybrid IT, Edge Computing en services met innovatieve oplossingen

Eerder dit jaar organiseerde HPE zijn Reimagine 2018-conferentie in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Hier werden klanten en partners bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen HPE. We hadden de kans om met Michiel van Vlimmeren, managing director HPE Nederland, te spreken over de ontwikkelingen binnen het bedrijf, waaronder de drie pijlers; hybrid IT, Edge Computing en Services.

Voorafgaand aan het interview met Van Vlimmeren woonden we de keynote bij. Tijdens de keynote ging het vooral over de drie pijlers die belangrijk zijn voor HPE: hybrid IT, Edge Computing en Services. Wat opvalt is dat het om een echt hardwarebedrijf gaat en dat de focus daar ook echt op ligt. De stappen die HPE doet in de softwaremarkt zijn in onze optiek redelijk beperkt. De meeste technologische ontwikkelingen op het gebied van software zijn vaak direct gekoppeld aan HPE-hardware, om de infrastructuur beter in te zetten, te beheren of te configureren.

HPE OneSphere

Er is eigenlijk maar één software-oplossing die hiervan afwijkt tijdens Reimagine en dat is HPE OneSphere. Dat is een hybrid cloud managementoplossing. Daarmee is het mogelijk om workloads te verplaatsen van on-premise naar de cloud (of vice versa), of van de ene cloudomgeving naar de andere. We hebben hier ook een presentatie van bijgewoond en in de basis is het een prima tool. Wel moeten we hierbij opmerken dat in verhouding tot de rest van de markt OneSphere nog lang niet af is. Zo is het onmogelijk om een virtual machine van VMware vSphere te migreren naar Hyper-V of vice versa. Het kan alleen van Hyper-V naar Hyper-V of van VMware vSphere naar VMware vSphere.

Hybrid IT

Tijdens het interview komen de drie pijlers opnieuw al snel naar voren. Onze vraag is namelijk vooral hoe HPE aankijkt tegen hybrid IT, vooral vanwege de sterke focus op hardware. Van Vlimmeren stelt dat het een bewuste keuze is van HPE om geen public cloud of private cloud diensten aan te bieden. Als het bedrijf dat had willen doen, had het dat veel eerder moeten doen. Die stap is nu te laat.

Wel biedt HPE zijn infrastructuur oplossingen aan volgens het cloudprincipe. Met HPE Greenlake kan je hardware afnemen op basis van een pay per use model. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de kosten, maar ook schaalgrootte en time to market. Met de HPE infrastructuur is een combinatie van oplossingen mogelijk, waardoor allerlei verschillende workloads kunnen draaien op de infrastructuur.

HPE is ervan overtuigd dat bedrijven en klanten uiteindelijk een combinatie van oplossingen willen waarbij er workloads on-premise draaien en workloads in de cloud. Partijen willen volgens HPE een hybrid IT-oplossing, ze willen infrastructuur in eigen beheer hebben om bijvoorbeeld compliance redenen of een stukje redundantie, maar daarnaast ook infrastructuur in de cloud zodat ze sneller kunnen schakelen en de voordelen van de cloud kunnen benutten. Of dit de public of private cloud is maakt niet uit. Dit is een visie die overigens totaal haaks staat op die van de CEO van Amazon Web Services, die denkt dat uiteindelijk vrijwel alle workloads in de cloud zullen draaien.

HPE ziet dit hoe dan ook als een rooskleurige toekomst. Het kan namelijk de infrastructuur leveren voor het on-premise gedeelte, de private cloud en in veel gevallen levert het bedrijf zelfs de infrastructuur voor de public cloud. De meeste grote cloudproviders zoals Amazon Web Services en Microsoft Azure kopen hun hardware via een oem-model in bij bedrijven als HPE en Dell.

The Machine / GEN-Z

In het verlengde van hybrid IT, infrastructuur en de hardwarebehoeftes van klanten kwamen we ook al snel op “The Machine”. Dit is het onderzoeksproject van HPE waarmee ze nieuwe manieren van computing ontwikkelen. Hoewel het onderzoeksproject nog steeds loopt zijn veel ontwikkelingen doorgezet naar een nieuw consortium met de naam Gen-Z, waar HPE hoge verwachtingen van heeft.

Gen-Z is een consortium van veelal grote IT-bedrijven die gezamenlijk trachten om nieuwe componenten te ontwikkelen die de infrastructuur van vandaag de dag veel sneller en beter moeten maken. Bedrijven die deel uitmaken van dit consortium zijn onder andere: AMD, ARM, Broadcom, Dell Technologies, HPE, Huawei, IBM, Lenovo, Micron, Samsung, Seagate, SK Hynix en Western Digital. Wat eigenlijk interessanter is zijn de bedrijven die ontbreken in dit consortium zoals Cisco, Intel en Nvidia. Zij zetten alle drie in op eigen innovatie.

De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de eerste producten klaar zullen zijn vanuit dit consortium. Hieronder vallen persistent memory en de mogelijkheden om databases en AI-analyses veel beter en sneller te laten presteren. Volgens Van Vlimmeren moet het dan mogelijk zijn om 4100 yottabytes te verwerken, wat neer komt op 250 keer de totale hoeveelheid aan data die vandaag de dag wereldwijd beschikbaar is.

Edge computing

Van de drie pijlers is ook edge computing een hele belangrijke. Dit komt ons bekend voor, Dell Technologies vertelde ons namelijk een vergelijkbaar verhaal. Door de opkomst van het Internet of Things wordt vrijwel elk apparaat verbonden aan het internet. Het is onmogelijk om alle data maar simpelweg naar de cloud te sturen om daar te analyseren, zeker bij grote datalakes of intensieve processen zal er rekenkracht op locatie nodig zijn. Dit kan in een fabriek zijn, maar ook in een zelfrijdende auto.

Daar liggen hele grote kansen voor hardwarefabrikanten zoals HPE. Op dit moment is er al een flink aanbod edge computing-apparatuur. Naarmate de aanwezigheid van het Internet of Things groter wordt, zal het aanbod alleen maar verder groeien.

Services

Tot slot spraken we nog uitgebreid over de services pijler van HPE. Zoals veel van onze lezers wellicht weten werkt HPE voornamelijk met een partnermodel. Het zijn de managed service partners die voor HPE veel van de producten en diensten verkopen, installeren, configureren en plaatsen bij de klant.

HPE doet dit bij hoge uitzondering ook zelf. Dan moet worden gedacht aan hele nieuwe producten, met veel uitdagingen, weinig kennis in de markt en grote multinationals. Van Vlimmeren zegt hierover: “HPE Greenlake is een goed voorbeeld. In het begin hebben we de eerste grote klanten zelf uitgerold, maar tegenwoordig doen alleen onze partners dat nog. Ook bij de grote enterprise bedrijven.”

Op de vraag waar de markt voor die partners de komende jaren ligt is HPE duidelijk; vooral bij de middelgrote bedrijven en daarboven. Dat zijn de klanten die volgens hen niet volledig afhankelijk willen zijn van de cloud of waarbij een cloudoplossing als Microsoft Office 365 of Google G Suite niet meer voldoende is. Die willen vaak net iets meer, een oplossing op maat, de data on-premise of in een eigen datacenter. Of gewoon de flexibiliteit om te kunnen schakelen tussen de cloud en on-premise.

Om dat goed te kunnen doen willen die bedrijven niet allemaal zelf een grote IT-organisatie optuigen, daar komt de partner om de hoek kijken. Die mag de services onderhouden, zorgen dat ze beschikbaar blijven, de firmware upgraden als dat nodig is of storingen verhelpen. Verder wil HPE de komende jaren OneSphere door ontwikkelen, zodat het voor partners de tool wordt om workloads te beheren en te migreren tussen on-premise en de verschillende cloudomgevingen.

Focus komend jaar op innovatie oplossingen

De focus voor het komende jaar is vooral de infrastructuur en diensten makkelijker maken voor klanten en partners. Ook zal HPE veel focus leggen op het HPE Synergy Platform en HPE SimpliVity.

Het HPE Synergy Platform is één oplossing waarbij alle hardware en zelfs de netwerken zijn samengevoegd in één systeem. Het is de volgende stap in Converged Infrastructures, waarop alle workloads kunnen draaien. Het hele platform is software defined, waardoor de workloads geoptimaliseerd kunnen worden voor hun eigen doeleinden. Het is ook redelijk makkelijk op te schalen door nieuwe Synergy-systemen toe te voegen. HPE Synergy is verkrijgbaar in een grote server maar ook als compleet rack. Het is voor de meeste bedrijven een betaalbare oplossing.

Daar tegenover staat HPE SimpliVity, het Hyper-Converged platform van HPE. Dat is eigenlijk de overtreffende trap voor enteprises die echt veel compute en dataopslag nodig hebben. Het vanaf prijskaartje ligt bij HPE SimpliVity een stukje hoger dan bij Synergy, maar dat is ook te verwachten bij een Hyper-Converged Infrastructure.

Met HPE SimpliVity kan je virtualisatie naar een enterprise-niveau brengen. Er is ondersteuning voor meerdere hypervisors, ingebouwde backups en disaster recovery-mogelijkheden. Zo kan je een VM restoren binnen een paar seconden. HPE SimpliVity beschikt over all flash storage, waardoor data razendsnel kan worden verwerkt. Ook is het hierdoor ideaal voor een hybrid IT-omgeving, waarbij workloads naar de cloud of juist naar on-premise worden verplaatst.

Al met al ligt de focus bij HPE echt op infrastructuur in allerlei vormen en maten. De softwareontwikkeling heeft vrijwel altijd als doel om de hardware van HPE beter te kunnen gebruiken of in te zetten. Het bedrijf blijft echt dicht bij zijn core-business. HPE richt zich dus op waar het bekend om staat en goed in is. Daarmee is het voor veel service providers een betrouwbare partner die niet snel in hun vaarwater zal komen.