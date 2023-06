HPE breidt ondersteuning voor AWS-diensten uit en AWS gaat HPE-diensten aanbieden in de AWS Marketplace.

Een hybride cloudinfrastructuur kan niet door een enkele speler aangeboden worden. Om dit op te bouwen, moeten meerdere spelers samenwerken en met elkaar integreren. HPE laat vandaag tijdens HPE Discover in Las Vegas weten dat het de banden met AWS verder aan gaat halen. Er komen meer integraties tussen de partijen. We zetten hieronder kort op een rijtje om welke integraties het gaat.

Amazon EKS Anywhere op HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise

De eerste aankondiging is dat Amazon EKS nu algemeen beschikbaar op HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise. We hebben dit ook al aangestipt in een ander artikel dat we vandaag publiceerden. De ondersteuning voor Amazon EKS binnen HPE GreenLake was al bekend sinds afgelopen december. Nu is het dus ook daadwerkelijk algemeen beschikbaar. Dit is een belangrijke stap, want Amazon EKS is een populaire runtime voor containers. Deze kun je nu dus naadloos uitrollen over HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise en AWS-omgevingen heen.

HPE GreenLake for Backup and Recovery nu ook beschikbaar voor Amazon RDS en EKS Anywhere

Backup and Recovery is een belangrijke pilaar binnen HPE GreenLake. Dat zagen we recent ook nog toen we een update publiceerden over enkele innovaties op het gebied van storage. Ook AWS-omgevingen mogen hierin niet ontbreken. HPE GreenLAke for Backup and Recovery ondersteunde al Amazon EC2-instances en Amazon EBS-volumes. Daar komen nu dus Amazon RDS, de relationele database van AWS, en (wederom) Amazon EKS Anywhere bij.

HPE NonStop Development Environment komt beschikbaar als een Amazon Machine Image

Een derde aankondiging rondom de samenwerking tussen HPE en AWS, heeft te maken met HPE NonStop. We horen niet heel veel over deze tak binnen HPE gedurende het jaar. HPE NonStop-systemen zijn systemen die gebouwd zijn rondom het concept van 100 procent fouttolerantie. Dat wil zeggen, ook al gaat er iets fout, de systemen blijven hun werk doen. Ze zijn dus bedoeld voor mission critical omgevingen en workloads.

Onderdeel van deze systemen is een open softwareomgeving. Hierin kunnen developers applicaties ontwikkelen voor deze systemen. Tot nu toe was de HPE NonStop Development Environment beschikbaar voor private clouds en was er ook een algemene versie die je in de cloud kon afnemen als een dienst. Vandaag is het nieuws dat deze ontwikkelomgeving geleverd gaat worden als een Amazon Machine Image, oftewel AMI. Met behulp van deze AMI kun je virtuele machines binnen EC2-instances aanmaken, specifiek gericht op het ontwikkelen van software voor het NonStop-platform.

HPE Fraud Risk Management komt beschikbaar in de AWS Marketplace

Het laatste nieuws rondom de samenwerking tussen HPE en AWS is dat HPE Fraud Risk Management beschikbaar komt in de AWS Marketplace. Dat houdt in dat organisaties deze dienst vanaf het moment dat hij beschikbaar komt gewoon kunnen installeren vanuit de AWS-omgeving. HPE Fraud Risk Management houdt zich bezig met het aanpakken van fraude in de wereld van de telco’s. Hieronder een lijstje van soorten fraude waartegen telco’s Fraud Risk Management kunnen inzetten:

Subscription fraud

IRSF

Content theft

Account takeover and equipment fraud

On-your-premises equipment (PBX, VoIP) compromise

Machine-to-machine (M2M) compromise and abuse

eCommerce, mCommerce, and content fraud

Bypass, SIM gateway fraud, flat-rate services abuse

Prepaid services fraud

Insider fraud

Helemaal nieuw lijkt dit overigens niet te zijn, want we treffen het tijdens het schrijven van dit artikel al aan op de AWS Marketplace.

Zoals je in het plaatje hierboven kunt zien, werkt HPE niet alleen samen met AWS. Ook met VMware, en dan met name VMware Cloud Foundation, is een diepere integratie opgetuigd.