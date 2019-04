Betty Blocks CEO: “Wij zitten meer op innovatie dan op integratie”

Recent hield Betty Blocks voor de vierde keer zijn eigen evenement, in de buurt van thuisbasis Alkmaar. Het lokale Vue theater was voor een dag omgetoverd tot Betty Blocks on Stage. Belangrijkste aankondiging die dag was de samenwerking met Microsoft.

We spraken tijdens het evenement met de CEO van Betty Blocks, Chris Obdam. Waar we vooral benieuwd naar waren, was hoe Betty Blocks zich precies onderscheidt in de markt van no-code en low-code. Betty Blocks is in Nederland de derde partij, na OutSystems en Mendix. Het bedrijf groeit echter enorm snel. Momenteel heeft Betty Blocks zo’n 180 werknemers verspreid over drie kantoren. Dit jaar komen er nog 150 medewerkers bij. Het bedrijf heeft zelf kantoren in Alkmaar, Londen en Atlanta. Daarnaast beschikt het over partners verspreid over de hele wereld.

Obdam vertelt dat Betty Blocks zich vooral wil onderscheiden door het democratiseren van software. Iedereen moet uiteindelijk software kunnen maken. Op dit moment is software ontwikkeling voor de happy few, maar met platformen als Betty Blocks kan iedereen software maken. Verder richt het bedrijf zich vooral op groot zakelijke klanten die op zoek zijn naar snellere of meer innovatie. Daarin onderscheidt het zich volgens Obdam echt van de concurrentie.

Mendix en Outsystems richten zich vooral op integraties met grote enterprise omgevingen of legacy systemen. Mendix heeft onder meer partners als IBM en SAP aan zich verbonden, en met de overname door Siemens komt er nu ook een veel ruimere ondersteuning voor Siemens platformen. OutSystems houdt zich op zijn beurt vooral bezig met het vernieuwen of integreren van legacy-systemen. Met Betty Blocks is dat in veel gevallen ook mogelijk, maar het is niet de focus.

Bedrijven die op zoek zijn naar meer innovatie op een laagdrempelige en kostenefficiënte manier zijn bij Betty Blocks aan het juiste adres, zo stelt Obdam. Hij laat weten dat het afrekenmodel van Betty Blocks uiteindelijk gebaseerd is op de grootte van de gebouwde applicatie, uit hoeveel blokken bestaat deze. Dit biedt de klant de mogelijkheid om laagdrempelig en klein te beginnen, om daarna het product verder uit te bouwen. Veel andere partijen hanteren een user based pricing model. Dat betekent dat hoe meer gebruikers een applicatie gebruiken, des te duurder het low-code-platform wordt. Voor sommige klanten is dat geen probleem, andere klanten houden niet van deze voorwaarden.

Effect van Microsoft als partner onderschat

Obdam laat weten dat Microsoft degene was die Betty Blocks benaderde voor een samenwerking. In eerste instantie werd het intern wel opgepakt als iets interessants, maar er lag niet direct een enorme focus op. Het bedrijf groeit uit zichzelf al enorm hard dus daar gaat veel aandacht naartoe. Pas toen de samenwerking concreter werd en erover werd gesproken begon bij Betty Blocks pas door te dringen dat een samenwerking met Microsoft toch wel een groot dingetje is. Of zoals Obdam zegt: “we komen niet uit de Microsoft hoek.”

Microsoft gaat nu vanuit onder meer Azure maar ook vanuit het salesteam een push geven aan Betty Blocks. Ze gaan het samen naar de markt brengen en verkopen. Betty Blocks is zodoende ook bezig om Microsoft mensen te trainen. De Betty Blocks Cloud draait op dit moment al op Azure, daarin is niets veranderd. Klanten krijgen deze hosting inbegrepen in het abonnement, wel gebaseerd op een fair use policy. Als applicaties echt enorm populair worden en een private cloud omgeving vereisen, dan zal Betty Blocks wel aan de bel trekken.

Op de vraag of Betty Blocks uit is op een overname door Microsoft, net zoals Siemens Mendix heeft overgenomen, stelt Obdam dat dat geen doel is. “Betty Blocks groeit heel hard, het bedrijf is stabiel, schrijft mooie cijfers en we zijn een private onderneming zonder venture capital.” Verder denkt hij dat de onafhankelijkheid een marktvoordeel geeft. Het is natuurlijk nooit uit te sluiten, maar het is zeker geen doel.

Makkelijk instappen met proof of concept

Potentiële klanten die overwegen om gebruik te gaan maken van Betty Blocks kunnen redelijk eenvoudig instappen. De salesmethode bestaat vooral uit samen met de klant een proof of concept ontwikkelen, samen met de klant de eerste stappen zetten met de ontwikkeling van de app. Op die manier ziet de klant dat het werkt en wordt het ook makkelijk om uit te rekenen hoeveel modules er nodig zijn en welk prijskaartje daaraan hangt. Het instapbedrag ligt op 1000 euro per maand. Daarmee is het zeker niet alleen geschikt voor enterprise organisaties, ook voor het midden- en kleinbedrijf kan dit zeer interessant zijn.