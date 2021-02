No-codeplatform Betty Blocks beschikbaar in SAP Store

Betty Blocks heeft bekendgemaakt dat het bedrijf een partnerschap is aangegaan met SAP om zijn ontwikkelplatform in de SAP Store te krijgen. Het bedrijf is ook aangesloten bij het PartnerEdge-programma.

Met Betty Blocks kunnen gebruikers no-code applicaties bouwen die data uit verschillende bronnen combineert. Met de integratie in SAP is hier de mogelijkheid aan toegevoegd om ook data uit het ERP-systeem van SAP mee te nemen.

“We zijn erg trots dat ons platform SAP-gecertificeerd en beschikbaar is in de SAP Store”, aldus Chris Obdam, CEO bij Betty Blocks. “Als partner in het SAP PartnerEdge-programma kunnen gebruikers van de SAP-software nu ook de innovatie en snelheid van ons no-code platform ervaren.”

Betty Blocks

Betty Blocks is een bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling van low-code- en no-codeplatforms. Techzine hield in 2019 een interview met het snelgroeiende bedrijf. Destijds vertelde het bedrijf niet bezig te zijn met integraties met grote partners als IBM en SAP. Dat het bedrijf nu alsnog met SAP gaat samenwerken, is opvallend.

SAP Store

SAP heeft de SAP Store onlangs uitgebracht. Het bedrijf bracht daarmee de SAP Store for SAP Solutions en de SAP App Center tot één geheel, met het doel het afnemen van diensten van de vele SAP-partners eenvoudiger te maken.

De SAP Store-omgeving heeft een unieke homepage, beschikt over intelligente zoekfunctionaliteit en toegang tot de ruim 1.700 partnerapplicaties. Deze applicaties van derde partijen zijn door SAP gecertificeerd. Ook worden applicaties van derden die door de ERP-gigant worden aanbevolen visueel anders gepresenteerd.

Om in de SAP Store te komen, moet een platform aan verschillende eisen voldoen, zoals bewijzen dat het soepel kan samenwerken met de cloudoplossingen van SAP.