Red Hat Enterprise Linux: ondersteuning van digitale transformatie met SAP-oplossingen

De introductie van Red Hat Enterprise Linux 8, de nieuwe generatie van het toonaangevende Enterprise Linux-platform, draait om meer dan alleen de onthulling van een nieuwe versie van enterprise-grade Linux.

Red Hat Enterprise Linux 8 weerspiegelt onze visie voor het besturingssysteem als basis voor de hybrid cloud en als stimulans voor grootzakelijke digitale transformatie. Er wordt vaak over Linux-containers en Kubernetes gesproken als transformerende technologieën, maar elke IT-evolutie heeft één ding gemeen: data.

Belangrijke data

Specifiek gaat het om de behoefte om data te verzamelen, analyseren, er uiteindelijk waarde uit te halen. Die data zijn afkomstig van applicaties, diensten en systemen. Het besturingssysteem vormt de basis voor big data analytics en beslissingstechnologieën, maar de eisen van dataverwerking op deze schaal zijn bijzonder groot. En het zijn eisen waaraan het besturingssysteem moet kunnen voldoen.

Red Hat begrijpt dit, en dat is waarom onze langetermijnsamenwerking met SAP ook met Red Hat Enterprise Linux 8 doorgaat, om zo een stabiel en hoogbeschikbaar platform te bieden dat geoptimaliseerd is voor het draaien van SAP-oplossingen.

Het SAP-portfolio van businessapplicaties en data-analysetechnologieën – inclusief SAP NetWeaver en SAP HANA – helpt bedrijven slimmere, snellere beslissingen te nemen en tegelijkertijd bedrijfsprocessen te versnellen. Deze oplossingen voorzien managers van belangrijke mogelijkheden voor het navigeren in veranderende, complexe competitieve en klantmarkten. Daarbij is het draaien van SAP-technologieën op een trusted platform essentieel.

Trusted Linux, enterprisetransformatie

Enterprise IT en de bouwsector lijken op het eerste oog misschien niet veel gemeen te hebben, maar voor Hilti, toonaangevend leverancier van powertools, verbruiksproducten en software voor bouwprofessionals, zijn de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om zijn voorsprong in een competitieve internationale markt te behouden, maakt Hilti gebruik van een robuust direct-salesmodel met meer dan 250.000 klantentouchpoints per dag. Daarnaast biedt het bedrijf een goede klantervaring door alle bestellingen op tijd af te leveren (zelfs op dezelfde dag) en gebruik te maken van voorspellend toolonderhoud. De inspanningen van Hilti worden ondersteund door een centraal SAP-systeem dat draait op Red Hat Enterprise Linux.

In 2009 nam Hilti de beslissing om volledig te standaardiseren op commodity x86-servers en Red Hat Enterprise Linux, om daar zijn uitgebreide SAP-omgeving op te draaien. Dankzij deze beslissing draait het volledige datacenter van Hilti nu op hetzelfde betrouwbare platform. Maar de innovatie van Hilti hield niet op bij de migratie naar Red Hat Enterprise Linux. Het bedrijf is sindsdien gemigreerd naar SAP S/4HANA, met wederom Red Hat Enterprise Linux als basis. Het project kostte bijna 200 werkdagen om te voltooien. Het nieuwe systeem ging in november 2018 live, en Hilti heeft sindsdien nog geen downtime ervaren – zelfs niet tijdens het testen met extreme workloads.

Hilti vertrouwt erop dat Red Hat Enterprise Linux meer doet dan alleen het essentiële SAP-landschap draaien; het bedrijf rekent erop dat Red Hat Enterprise een basis biedt voor digitale transformatie. Red Hat draagt daar graag aan bij, en dus is een nauwe samenwerking met alle partners die IT-innovatie ondersteunen, inclusief SAP, van groot belang.

Een next-generation platform

Red Hat en SAP werken al vele jaren nauw samen, en Red Hat heeft de samenwerking onlangs uitgebreid met een forse engineering-aanwezigheid in het SAP Linuxlab in Walldorf, Duitsland. Dankzij een grotere on-site aanwezigheid – gedeeld met SAP – in combinatie met technieken zoals gedistribueerde continue integratie, kunnen we SAP-oplossingen sneller certificeren voor Red Hat-oplossingensoftware.

Of het nu gaat om Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Virtualization of Red Hat Openshift Container Platform. Door onze experts vlak bij SAP-engineers en -experts te huisvesten, dragen we daarnaast bij aan de ontwikkeling van een nog betrouwbaarder platform voor bedrijfskritische workloads voor de enterprise. En creëren we meer mogelijkheden voor grotere gecombineerde innovatie en het stroomlijnen van de ondersteuning van klanten als Hilti.

Red Hat Enterprise Linux 8 biedt de basis voor Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions. Via aanvullende testen voegt Red Hat Enterprise Linux for Sap Solutions specifiek waarde toe voor heterogene SAP-omgevingen. Daardoor is het voor grote ondernemingen eenvoudiger om verschillende SAP-workloads en -technologieën samen te voegen, te integreren of te beheren.

Naast de voordelen van de meest recente versie van het Enterprise Linux-platform, omvat Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions:

De High-Availability Add-On die tegemoetkomt aan de behoefte voor betrouwbaarheid van kritische SAP-applicaties.

die tegemoetkomt aan de behoefte voor betrouwbaarheid van kritische SAP-applicaties. De Smart Management Add-On voor het eenvoudiger beheren en updaten van omvangrijke implementaties van Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions.

voor het eenvoudiger beheren en updaten van omvangrijke implementaties van Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions. Red Hat Insights om IT-organisaties te helpen problemen proactief te detecteren met hun SAP-software-installaties. Ook draagt dit onderdeel bij aan de optimalisatie van de besturingsomgeving voor de ondersteuning van zakelijke transacties en big-data-initiatieven.

om IT-organisaties te helpen problemen proactief te detecteren met hun SAP-software-installaties. Ook draagt dit onderdeel bij aan de optimalisatie van de besturingsomgeving voor de ondersteuning van zakelijke transacties en big-data-initiatieven. Uitgebreide support voor bepaalde kleine releases van Red Hat Enterprise Linux 8 en contained SAP-specifieke pakketten.

Red Hat en SAP: voorbij de hybrid cloud

Nu bruikbare informatie uit grote hoeveelheden ruwe data steeds belangrijker wordt voor moderne bedrijven, vragen onze klanten om meer dan alleen een antwoord op hun technische behoeften op het gebied van analytics.

Ze hebben Red Hat en SAP nodig om implementaties binnen de hybrid cloud te ondersteunen – van de database zelf tot de applicaties die ermee in wisselwerking staan. Door nauw samen te werken met SAP kunnen we deze uitdaging tackelen, en een stabiele, flexibele en schaalbare basis bieden om de slimme decision-makingtechnologieën van SAP te ondersteunen van het datacenter tot meerdere public clouds.

En daar houdt het niet op: we schakelen met ons uitgebreide partnerecosysteem om gecertificeerde SAP-implementaties overal te ondersteunen, ongeacht de cloud of architectuur. Dat is de toekomst van slimme, enterprise decision-making, en we zijn trots om met SAP samen te werken om dit te ondersteunen.

