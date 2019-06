myBrand maakt van SAP S/4HANA-migratie een expeditie

De ERP-markt bevindt zich momenteel in een interessante fase, aangezien veel leveranciers zich op wat voor manier dan ook verder ontwikkelen. Marktleider SAP is bijvoorbeeld bezig met het overschakelen van zijn klanten van het traditionele ERP-systeem ECC op het nieuwe S/4HANA. Klanten die gebruikmaken van de nieuwere versie zullen een reeks nieuwe functionaliteiten en krachtigere performance verwelkomen. Om het nieuwe systeem te omarmen dient er echter een complex migratietraject in gang gezet te worden. Verschillende ICT-dienstverleners specialiseren zich in de transitie, zodat SAP-gebruikers zo soepel mogelijk overschakelen. Wij spraken recent met Jan la Gasse van myBrand, een bedrijf dat allerlei tools en best practices voor het moderniseren van ERP-systemen in huis heeft.

ECC is is al jarenlang de standaard ERP-implementatie onder SAP-gebruikers, maar daar zal verandering in komen. SAP heeft namelijk aangekondigd tot 2025 ECC te ondersteunen. Daarna komen er geen updates meer uit voor het ERP-systeem. Het is nog wel mogelijk om van ECC gebruik te maken, al is het de vraag of je een systeem dat niet geüpdatet wordt moet willen gebruiken.

S/4HANA heeft de toekomst

Daarmee doen SAP-gebruikers er verstandig aan om over te schakelen op het nieuwere S/4HANA. Deze versie komt simpel gezegd in twee smaken: een on premise uitvoering en een cloud variant. Het merendeel van de ERP-systemen draait momenteel on premise, daar is ERP immers groot geworden.

Meerdere gebruikers zullen ook de voorkeur blijven geven aan on premise SAP-software, vaak omdat ze meer vertrouwen hebben in de beveiliging van een lokale ERP-installatie. Hoewel we die zorg van meerdere SAP-gebruikers gehoord hebben, vinden we die niet helemaal terecht. SAP steekt namelijk heel veel tijd en budget in het zo veilig mogelijk maken van de cloud-uitvoering, aangezien één gat gevolg heeft voor de hele business. Als er een lek in S/4HANA Cloud gevonden zou worden, dan is het maar de vraag of bedrijven vertrouwen blijven hebben in de software. Wij durven dus gerust te stellen dat de clouduitvoering veiliger is dan de on premise-versie.

Naast het feit dat de cloud-variant veiliger moet zijn, komen er ook andere voordelen met deze versie. Zo zijn updates bijvoorbeeld sneller uit te rollen en ligt de performance aanzienlijk hoger. Voor veel IT-professionals zou ERP in de cloud dan ook een logischere keuze zijn.

myBrand positioneert zich duidelijk als integrator voor MKB

Voor de overstap naar S/4HANA dient er bijna altijd een beroep gedaan te worden op de dienstverlener die eerder SAP-vraagstukken en -installaties voor een bedrijf verwerkte. Zo’n partij heeft de kennis en kunde in huis om het lange maar belonende transitietraject succesvol te laten verlopen. Atos is een bekende integrator die met name grote enterprise organisaties op dit vlak steunt. In Nederland heb je echter ook lokale dienstverleners die zich nagenoeg uitsluitend bezighouden met SAP-systemen voor MKB’ers. myBrand is daar weer een goed voorbeeld van, maar ook Ctac is erg actief op dit vlak.

De volledige SAP-specialisatie van myBrand heeft er toe geleid dat de dienstverlener de afgelopen tijd investeert in het overschakelen van klanten op het nieuwe systeem. Om het traject zo aantrekkelijk mogelijk te maken spreekt het over de S/4HANA expeditie, waarbij het dus terugvalt op best practices en de tools die het in huis heeft. Met het refereren naar een expeditie bedoelt myBrand eigenlijk dat het definitief in gebruik nemen van S/4HANA misschien lastig lijkt, maar dat het met de juiste hulp best haalbaar is. Het lastige karakter van de transitie van een ERP-systeem komt veelal voort uit de tijd en werk die het in beslag neemt. myBrand omschreef eerder op Techzine hoe een bedrijf de transitie kan laten verlopen.

Expeditie in de praktijk

myBrand vindt het ongeacht de route van een bedrijf dus belangrijk om de overstap naar S/4HANA te zien als een expeditie. Om deze boodschap zo simpel mogelijk over te brengen verzorgt het ook regelmatig simulaties, waarbij een bedrijf als het ware te zien krijgt hoe de eigen organisatie in S/4HANA draait. Het is een snelle manier om de waarde van S/4HANA te ontdekken. Daarnaast kwam myBrand onlangs nog met de nieuwe dienst Discovery Scan. Deze dienst voert een technische analyse en workshops op locatie uit, om met een op maat gemaakt advies en plan van aanpak te komen. Ook stelt de Discovery Scan een eerste business case op om de overstap hard te maken.

Daarmee laat myBrand op verschillende manieren zijn meerwaarde zien om de transitie naar S/4HANA te versnellen. Het mag duidelijk zijn dat een bedrijf daarbij advies op maat kan gebruiken. Maar ook het opnieuw bouwen van het ERP-systeem is iets waar myBrand duidelijk zijn meerwaarde kan bewijzen. In het middensegment is de gespecialiseerde kennis vaak meer dan welkom. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat myBrand een SAP-partner is waar de ERP-reus veel profijt van heeft bij de reis naar S/4HANA.