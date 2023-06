Het huidige analyticsplatform van Google, GA3, ook bekend als Universal Analytics (UA), gaat op 1 juli 2023 stoppen. Hierna hebben website-eigenaren nog een beperkte tijd toegang tot hun UA-rapporten. GA4 zal UA vervangen, en vanaf daar nieuwe gegevens creëren.

Google Analytics is een tool die data van websites en apps verzamelt voor analyses met zakelijke inzichten. Analytics kan een verscheidenheid aan ondernemingen ten goede komen.

Om te beginnen kunnen e-commercebedrijven het gebruiken om het online koopgedrag van klanten beter te begrijpen. Zo kunnen ze hun producten en diensten beter op de markt brengen. Daarnaast kunnen uitgevers analytics gebruiken om een betrokken publiek op te bouwen en on-site reclame beter af te stemmen op de voorkeuren van de consument. Ten slotte kunnen websites voor lead-generation gebruikersinformatie verzamelen, zodat verkoopmedewerkers contact kunnen opnemen met potentiële klanten.

Google Analytics gaat verder dan alleen websites. Het kan ook gedragsgegevens verzamelen van mobiele apps, online point-of-sale-systemen, videogameconsoles, systemen voor het beheer van klantrelaties en andere met internet verbonden platforms.

GA werd geïntroduceerd in 2005 en er zijn sindsdien geen grote wijzigingen geweest, dus een upgrade is hoognodig. Sinds de lancering van GA4 in 2020 heeft Google UA live gehouden om website-eigenaren te helpen met de overgang.

Naarmate de deadline om over te stappen dichterbij komt, zijn er echter ook veel zorgen. Het belangrijkste is dat website-eigenaren hun historische gegevens niet kunnen migreren, maar in plaats daarvan opnieuw moeten beginnen als ze Google Analytics willen blijven gebruiken.

Hoewel Google vertrouwen heeft in GA4, blijven veel marketeers sceptisch. Hun terughoudendheid komt voort uit meerdere bezwaren, waaronder veranderingen in de interface en de noodzaak van dubbele tagging, maar ook een algemeen gebrek aan tijd om de overstap te maken.

Universal Analytics is ontworpen voor een nieuwe generatie online metingen met een scherp oog voor het desktopweb, aparte sessies en het verkrijgen van gemakkelijker waarneembare gegevens uit cookies. Dit meetsysteem is snel verouderd. Google Analytics 4 werkt daarentegen platformonafhankelijk, vertrouwt niet alleen op cookies en biedt gebruikersgerichte monitoring via een event-based datamodel.

En terwijl Universal Analytics een aantal privacycontroles biedt, is Google Analytics 4 gebouwd met privacy op de voorgrond. De tool is gericht op een betere ervaring voor zowel consumenten als hun gebruikers. Google beweert dat het bedrijven in staat stelt in te spelen op veranderende behoeften en verwachtingen van gebruikers door grondiger en gedetailleerder controles op gegevensverzameling en gebruik te bieden.

Privacy als prioriteit

Ongeacht deze updates kan privacy op sommige gebieden nog steeds een probleem zijn voor Google Analytics. Een belangrijke verandering als reactie op de instabiliteit van het digitale ecosysteem is de invoering van uitgebreide nieuwe privacywetten over de hele wereld. Het groeiende wantrouwen van het publiek ten aanzien van Big Tech was de aanleiding voor de invoering hiervan.

De CNIL waarschuwt al enige tijd dat gebruik van Analytics in strijd is met de GDPR. Toezichthouders in België, Oostenrijk en Nederland nemen allemaal hetzelfde standpunt in. De CNIL heeft de drie Franse websites vorig jaar verboden Google Analytics te gebruiken.

Volgens de Oostenrijkse privacywaakhond omvat de persoonlijke informatie van bezoekers hun IP-adres en eventuele identificatiemiddelen in cookiegegevens. Dit betekent dat deze gegevensoverdrachten onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming vallen. Als gevolg daarvan heeft Google Analytics gezegd dat het niet langer IP-adressen zal verzamelen: een belofte die in GA4 is nagekomen.

Lees ook: Google Analytics stopt met het verzamelen van IP-adressen

Hoewel Google de deadline meerdere malen heeft uitgesteld, wordt op 1 juli 2023 GA3 end-of-life (EOL) en ook het verzamelen van IP-adressen. Het bedrijf heeft ook verklaard dat het de cookies van derden tegen het midden van 2023 zou uitfaseren. Die datum is echter verschoven naar eind 2024. De afschaffing van cookies van derden is belangrijk omdat zij het merendeel van de digitale reclame voeden. Volgens een onderzoek uit 2020 gebruikte 80 procent van de adverteerders cookies van derden om advertenties te microtargeten.

Deze veranderingen hebben geleid tot wat bekend staat als “Bad Ads“: een stroom van advertenties die niet relevant zijn voor consumenten. Slechte advertenties leiden tot slechte conversiepercentages.

Slechte conversiepercentages leiden tot een laag rendement op reclame-uitgaven, wat betekent dat elke dollar die aan reclame wordt besteed, minder waard is.

Hoe verhouden GA3 en GA4 zich tot elkaar?

Google heeft het meetmodel van GA3 opgebouwd rond sessies en paginabezoeken. Dit is een van de belangrijkste veranderingen in GA4, dat zich in plaats daarvan richt op gebeurtenissen. Elke actie van een gebruiker wordt nu geclassificeerd als een “gebeurtenis”. Daardoor is het meetproces verkort en is er meer informatie beschikbaar over de manier waarop mensen met websites omgaan.

Bovendien is het hebben van ten minste drie verschillende weergaven in elke Google Analytics-eigenschap een standaard GA3-praktijk. Gebruikers kunnen weergaven ontwerpen die informatie scheiden en de gegevens bieden die ze nodig hebben door verschillende filters te gebruiken. Eigenschappen in GA4 kunnen gegevens uit verschillende datastromen samenvoegen om een enkele set rapporten te bieden. Als gevolg daarvan kunnen gebruikers in GA4 geen gespecificeerde filters meer toepassen.

Terwijl Universal Analytics je gegevens onbeperkt bewaart, vervallen de gegevens van Google Analytics 4 na 14 maanden. Websitegebruikers kunnen in Universal Analytics kiezen hoe lang ze hun gegevens willen bewaren. De gegevens kunnen 14 maanden, 26 maanden, 38 maanden of 50 maanden worden bewaard. Er zijn slechts twee opties met Google Analytics 4: 2 maanden en 14 maanden. Hoewel website-eigenaren nog steeds jaren met elkaar kunnen vergelijken, kunnen ze hun historische gegevens niet meer bekijken. Als ze gegevens voor een langere periode willen bewaren, zullen ze dus een oplossing van derden moeten gebruiken.

Wat de debuggingmogelijkheden betreft, garandeert GA3 het gebruik van een debuggingtool van Google Tag Manager (GTM) van derden. GA4 heeft daarentegen al debugging-functies die website-eigenaren minder afhankelijk maken van platforms van derden zoals GTM.

Omdat web- en app-gegevens dezelfde structuur delen, kunnen website-eigenaren bovendien robuuste en nauwkeurige cross-device tracking met verbeterde inzichten verwachten in GA4. Dit is niet het geval met GA3.

GA4 vereenvoudigt ook het voorspellen van het gedrag van een gebruiker en website-eigenaren kunnen nu de voorspellende metriek van GA4 hiervoor gebruiken. De metrics in GA3 waren niet voorspellend, waardoor het moeilijk was voor websitegebruikers om het gedrag van een gebruiker te voorspellen. Door de voorspellende statistieken van GA4 hiervoor te gebruiken, kunnen ze nu de aankoop-, opzeggings- en omzetwaarschijnlijkheid schatten.

Vooruitkijken

Google Analytics is met een marktaandeel van 86,1 procent nu behoorlijk dominant. Miljoenen mensen dwingen om van analyseplatform te veranderen is gevaarlijk, maar Google lijkt te geloven dat het de moeite waard is. Aan de andere kant zou het feit dat er zoveel geavanceerde productanalyseoplossingen zijn, waarvan sommige ook nog eens gratis worden aangeboden, Google Analytics veel gebruikers kunnen kosten.

Overschakelen op alternatieven als Clicky, Matomo, Statcounter en SimpleAnalytics kan handiger en risicovrijer zijn dan de overgang van GA3 naar GA4. Veel website-eigenaren kunnen er de voorkeur aan geven hun data samen te voegen naar een van deze opties. Kleinere websites kunnen bijvoorbeeld gratis overstappen op Piwik Pro.

Uit sommige enquêtes is echter gebleken dat meer dan 70 procent van de marketeers van plan is de migratie van GA3 naar GA4 vol te houden, ondanks enkele uitdagingen en nadelen.