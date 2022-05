Er bestaat nog onduidelijkheid of het gebruik van Google Analytics in Nederland op korte termijn wordt verboden. Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft wel een onderzoek afgerond, maar nog geen conclusies getrokken, schrijft Nu.nl.

Sinds enige tijd is het in de Europese Unie onrustig over het gebruik van Google Analytics. Privacytoezichthouders in Oostenrijk en Frankrijk hebben geconstateerd dat de analyticstool niet aan alle voorwaarden van de GDPR voldoet. Zo zou in het Oostenrijkse geval bepaalde websites toch gegevens die tot personen zijn te herleiden, bijvoorbeeld IP-adressen, naar de Verenigde Staten doorsturen. In Frankrijk werd eenzelfde geval geconstateerd. In beide landen leidde het tot een verbod de tool te gebruiken. Ook Noorwegen ziet het gebruik van Google Analytics als strafbaar.

In Nederland is de AP ook twee websites gaan onderzoeken die mogelijk tegen de GDPR-regelgeving in informatie doorstuurden naar Google in de Verenigde Staten. In een eerste reactie op de Oostenrijkse en Franse gevallen, stelde de privacytoezichthouder dat Google Analytics ook mogelijk in Nederland problemen kon opleveren.

Update

Inmiddels heeft NU.nl navraag gedaan bij de privacytoezichthouder over de stand van zaken rondom het gebruik van Google Analytics. Het onderzoek naar beide cases blijkt afgerond, maar de AP heeft nog geen conclusies getrokken. Deze conclusies worden volgens de nieuwssite pas in de loop van dit jaar bekend.

In een reactie geeft de privacytoezichthouder aan dat de resultaten inmiddels bij de afdeling Handhaven liggen. Deze afdeling controleert het onderzoek en geeft de onderzochte websites en Google de kans om te reageren. Vervolgens beslist het over eventuele sancties, maar daarover is het volgens de AP nog te vroeg om er iets over te zeggen

Grote gevolgen

Een mogelijk verbod op het gebruik van Google Analytics heeft voor bedrijven, vooral voor e-commercebedrijven, grote gevolgen. Zij zullen dan een alternatieve methode moeten vinden voor het volgen en het analyseren van het verkeer naar hun websites. Bovendien kan een eventueel verbod impact hebben op de bedrijfsvoering, aangezien zij dan vaak niet meer voldoen aan bepaalde wetgeving voor klantvriendelijkheid. Dit kan hen dan flinke boetes opleveren.

Google zelf heeft inmiddels aangekondigd Google Analytics flink op de schop te nemen en aan ta passen. Bovendien wijst de techgigant erop dat bedrijven zelf bepalen welke gegevens zij via de tool registeren en hoe die wordt verwerkt. Het doorsturen van data naar Google in de VS kan bovendien worden uitgeschakeld.

