Confidential computing zorgt ervoor dat data echt overal beschermd kan worden. Maar wat is het nu eigenlijk, wat zijn de belangrijke spelers en wat zijn de zaken die je in het achterhoofd moet houden als je hiernaar gaat kijken? Je hoort het allemaal in deze nieuwe aflevering van Techzine Talks.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

We horen de laatste tijd steeds meer over confidential computing. In de basis draait het hierbij om het beschermen van data terwijl deze verwerkt wordt. Dit kan op verschillende manieren, door verschillende partijen in de markt en op verschillende niveaus. Confidential computing maakt het onder andere mogelijk om in een public cloud een harde grens aan te brengen tussen datgene waar de gebruiker controle over heeft en datgene wat binnen het domein van de cloudleverancier valt. Dat is onder andere voor soevereiniteit een zeer belangrijk onderscheid.

In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we verschillende benaderingen ten opzichte van confidential computing. Veel grote partijen zijn ermee bezig. Denk hierbij aan AMD, Intel, Arm en Nvidia. Ook afnemers van de technologie van die partijen, zoals Microsoft, Google en Oracle bieden het echter aan. Hoe verhouden deze benaderingen zich tot elkaar? En waar is AWS mee bezig op dit punt? Allemaal vragen waarop je in deze aflevering een antwoord krijgt. We gaan daarnaast ook nog in op de impact van confidential computing op datasoevereiniteit en het ontstaan van soevereine clouds.

Al met al weer een mooie aflevering van Techzine Talks, al zeggen we het zelf. Waarin we je hopelijk weer een beetje wijzer kunnen maken over een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van dataprivacy en aanverwante thema’s van het moment.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Vandaag is hij door omstandigheden helaas een stuk later dan gebruikelijk.

We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.