Per 1 juli 2023 is Google gestopt met Google Analytics 3, ook wel bekend als Universal Analytics. Moet je nu per se overstappen naar Google Analytics 4, of is dit een mooi moment om ook eens naar een andere tool te kijken?

Google heeft met de overstap van GA3 naar GA4 afscheid genomen van een hoop legacy. Het heeft de nieuwe tool min of meer volledig vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. De nieuwe tool is opgebouwd rondom zogeheten ‘events’, niet meer zozeer rondom sessies en paginaweergaven. Daarmee heeft het een andere werking en kan het ook voor andere gebruiksdoelen interessanter worden dan GA3 al was.

De radicaal andere architectuur en werking van GA4 ten opzichte van GA3 houdt echter ook in dat er geen compatibiliteit is tussen GA3 en GA4. Dat wil zeggen, je kunt in principe niets meenemen van de oude naar de nieuwe omgeving. Google maakt hiermee een nieuwe start en verlangt hetzelfde van de gebruikers van GA4.

Blijven of overstappen?

De centrale vraag die veel eindgebruikers zich de afgelopen tijd hebben gesteld, is of ze moeten blijven bij Google en dus meegaan naar GA4, of dat ze toch eens gaan kijken naar een andere oplossing. Binnen veel organisaties zal deze beslissing wellicht al genomen zijn (dat hopen we althans wel). Om organisaties hierbij te helpen, schreven we eerder dit jaar al eens een artikel over de overwegingen die een rol spelen bij het maken van deze beslissing.

Nu we een weekje na het afscheid van GA3 zitten, lijkt het ons goed om de discussie over al dan niet overstappen naar GA4 nog eens te voeren. De rook is opgetrokken en de nieuwe realiteit heeft zijn intrede gedaan. Een goed moment om alles nog eens door te nemen. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we niet alleen de verschillen tussen GA3 en GA4, maar nemen we ook enkele alternatieven onder de loep. Denk hierbij aan Piwik Pro, Matomo, Clicky, Fathom, Plausible, onder andere.

Heb je de juiste keuze gemaakt? Heb je alle alternatieven goed overwogen? Of wil je er toch nog eens goed over geïnformeerd worden? Je hoort het allemaal in deze aflevering van Techzine Talks.

