Ookla deed onlangs onderzoek naar de snelheid en latency van de Starlink-satellietbreedbandverbindingen in vergelijking met de gemiddelde vaste breedbandverbindingen. Voor Nederland waren de resultaten gemengd.

Sinds enige jaren is SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gestaag bezig met het uitbreiden van zijn Starlink-satellietnetwerk voor het leveren van breedbandverbindingen vanuit een lage baan om de aarde. Ook in Nederland is de dienst inmiddels beschikbaar.

Ookla heeft daarom in het vierde kwartaal van 2021 voor verschillende landen, waaronder ook Nederland, onderzoek gedaan naar de gemiddelde snelheid en latency van deze satellietinternetdienst in vergelijking met de al aanwezige vaste breedbandnetwerken.

Onderzoeksresultaten

Voor Nederland gaf dit onderzoek gemengde resultaten. Volgens Ookla lag de gemiddelde downloadsnelheid van een Starlink-verbinding in ons land in het laatste kwartaal op 138,40 Mbps. Dit is hoger dan de gemiddelde downloadsnelheid via een vaste verbinding in Nederland, die op 95,55 Mbps ligt. De onderzoekers geven niet aan waaraan het precies ligt.

Voor de uploadsnelheid liggen de cijfers anders. Starlink noteert een gemiddelde snelheid van 15,60 Mbps vergeleken met 30,87 Mbps via een vaste verbinding. Ook heeft het satellietinternet van SpaceX een hogere latency in ons land dan vaste verbindingen; 45 milliseconden tegen 11 milliseconden.

Conclusies trekken de onderzoekers van Ookla in hun onderzoek niet. Wel gegeven zij aan dat satellietinternetdiensten, zoals die van Starlink, de komende jaren een geduchte concurrent kunnen worden van vaste breedbanddiensten.