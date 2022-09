Salesforce maakt nieuwe automatiseringsfuncties en data-integraties bekend voor CRM-platform Customer 360.

Customer 360 bestaat uit meerdere softwarecategorieën. Marketingtools draaien in de Marketing Cloud, salesoplossingen draaien in de Sales Cloud, enzovoorts. Salesforce maakte onlangs een reeks nieuwe functies voor Customer 360 bekend, beginnend met Einstein Bot for Sales Cloud.

Vanaf 2023 beschikbaar

Einstein Bot for Sales komt in 2023 naar Sales Cloud. De tool maakt het mogelijk om websitebots te configureren die bezoekers klaarstomen voor gesprekken met verkoopmedewerkers. Bill Patterson, General Manager van CRM-applicaties bij Salesforce, beweert dat de bots een stuk geavanceerder zijn dan de chatbots die je vandaag de dag op de gemiddelde website tegenkomt.

De bots raden webpagina’s aan om vragen te beantwoorden, zetten gesprekken door naar verkoopmedewerkers en maken automatisch vergaderingen aan. De bots analyseren de chatberichten van potentiële klanten om relevante berichten in databases op te slaan. Patterson beschreef dat de bots werden ontworpen om verkooptaken te automatiseren en leads binnen te halen.

Daarnaast verschijnt Service Catalog in 2023 in Service Cloud, het portfolio van klantenservicesoftware. Service Catalog maakt het mogelijk om een self-service systeem toe te voegen aan een bedrijfswebsite. De systemen stellen klanten in staat om administratieve taken uit te voeren zonder de tussenkomst van medewerkers. Denk aan abonnementswijzigingen, retournaties en terugbetalingen.

Dit najaar beschikbaar

Enablement komt dit najaar naar Sales Cloud. De tool kijkt mee met verkoopmedewerkers en stelt taken voor om de productiviteit te verhogen. MuleSoft Direct verschijnt in dezelfde periode in Industry Clouds. De tool biedt een overzicht van klaargemaakte integraties die gebruikelijk zijn voor een branche. Werk je in de zorg, dan adviseert MuleSoft Direct bijvoorbeeld over geschikte API’s voor het uitwisselen van patiëntengegevens.

Daarnaast wordt Commerce Cloud uitgebreid met Store Associate, een tool waarmee retailmedewerkers productaanbevelingen en aankoopgeschiedenissen in kunnen zien. Backoffice-medewerkers hebben meestal toegang tot dergelijke gegevens, maar front-line medewerkers moeten het vaak zonder doen. “De strategie van Salesforce draait om uitbreidingen naar eerstelijns, klantgerichte werknemers”, reageerde Gartner-analist Jason Wong.

Salesforce deelde het productnieuws in aanloop naar Dreamforce. De conferentie vindt van 20 tot en met 23 september plaats in San Francisco.

