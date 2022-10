Salesforce organiseerde recent Dreamforce, het jaarlijkse bedrijfsevent waarop het de belangrijkste aankondigingen doet. Techzine was erbij aanwezig in San Francisco en in deze Techzine Talks bespreken we het event, de aankondigingen, de strategie en alles wat ons is opgevallen tijdens Dreamforce.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

Salesforce heeft in de afgelopen jaren meerdere overnames gedaan. Die van MuleSoft, Tableau en Slack sprongen het meest in het oog. We staan onder meer stil bij de integratie van al deze diensten, maar tegelijk ook de zelfstandigheid ervan.

Tijdens deze editie van Dreamforce waren er wat ons betreft twee belangrijke aankondigingen. De eerste aankondiging ging over Slack en de Digital HQ strategie waarvoor ze Slack Canvas introduceren. Met de tweede aankondiging haalt Salesforce de geest uit de fles met Salesforce Genie. Door in real-time data te verwerken van Salesforce, maar ook data uit andere bronnen in het Customer Data Platform eraan toe te voegen, kan het Salesforce platform nu echt een groot verschil gaan maken in de klant- of fanbeleving. Bedrijven kunnen echt uitgebreide profielen opbouwen en daar hun voordeel mee doen.

Dit en veel meer in deze aflevering van Techzine Talks.

De artikelen die genoemd zijn in deze podcast:

De aflevering van Techzine Talks die we vorig jaar opnamen naar aanleiding van Dreamforce:

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. Elke maandagmiddag een nieuwe aflevering. We hopen op jullie steun als luisteraar! Stuur onderwerpen in en deel de afleveringen die je boeiend vindt met je collega’s. Ook is feedback altijd welkom, we horen het graag!