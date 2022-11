Zoom lanceert Mail en Calendar. Gebruikers kunnen hun mail- en agendadiensten integreren met het conferencingplatform of de geïntegreerde tools van Zoom gebruiken.

De features worden bekendgemaakt op het jaarlijkse Zoomtopia-evenement. In een presentatie voorafgaand aan het event gaf Zoom aan dat het het werk van personeel makkelijker wil maken. Dat kan door met Mail en Calendar alledaagse functionaliteit in het platform onder te brengen. Werknemers hoeven minder te wisselen tussen applicaties.

Dit moet handig zijn voor bijvoorbeeld het plannen van een nieuwe afspraak tijdens een meeting. Normaliter moeten gebruikers naar een andere agenda-applicatie navigeren, maar met Calendar kan het vanuit het Zoom-platform gebeuren. Mail maakt het weer handiger om e-mails door te zetten naar chatkanalen en de discussie voort te zetten.

Volgens Zoom kan het met dergelijke features bijdragen aan tijdsbesparing. Een werknemer kan tot wel honderden apps en websites per week gebruiken, waardoor ze enkele uren per week kwijt zijn aan het switchen tussen apps. Mail en Calendar moeten dat switchen terugdringen.

Clients en Services

Gebruikers kunnen de nieuwe mail- en agenda-features op twee manieren afnemen. Ten eerste zijn er Zoom Mail en Calendar Clients. Hiermee ondersteunt Zoom populaire mail- en agendadiensten die direct te integreren zijn in het conferencingplatform. Gebruikers hebben hiermee directe toegang tot hun gebruikte diensten om communicatie en planning voort te zetten.

Een andere optie biedt Zoom met Zoom Mail en Calendar Services. Hiermee is het voor organisaties mogelijk een door Zoom gehoste mail- en agendadienst op te zetten in het platform. “Voor bedrijven die misschien geen toegewijde IT-diensten hebben, maar wel gefocust zijn op privacy en security, rolt Zoom ook door Zoom gehoste Mail- en Calendar Services-opties uit. Eveneens direct geïntegreerd met het Zoom-platform.”

Deze tweede optie bevat end-to-end encryptie voor e-mails. Afhankelijk van het abonnementstype is er 15 GB of 100 GB opslagruimte. Verder is er een agenda-omgeving waarin gebruikers naast planning toegang hebben tot opnames, notulen en bijlagen. De Clients-optie en de Services-optie zijn als beta beschikbaar.

Coworking-ruimtes om beter samen te werken

Naast Mail en Calendar komt Zoom met een andere reeks updates tijdens Zoomtopia. Hoofdzakelijk richt het conferencingplatform zich hiermee op hybride werken beter in het bedrijfsleven ondersteunen. Een goed voorbeeld hiervan is Zoom Spots, dat Zoom omschrijft als virtuele coworking-ruimtes met video-ondersteuning. Deze ruimtes zijn bedoeld om werknemers spontaan in en uit te laten stappen gedurende de dag, zonder vergaderingen in te plannen. Volgens Zoom een geschikte optie voor hybride teams, die dankzij Spots eenvoudiger in contact zouden kunnen blijven.

Het is de bedoeling dat Zoom Spots begin 2023 beschikbaar wordt.

Een andere manier om de samenwerking binnen bedrijven te stimuleren is de uitbreiding van Zoom One. Dit all-in-one collaborationplatform krijgt nieuwe integraties tussen Team Chat en In-Meeting Chat. Hierdoor moeten gebruikers probleemloos tussen communicatiekanalen kunnen switchen. Dit om de samenwerking ook na Zoom-meetings op gang te houden.

Artificial intelligence en developers

Begin 2023 is Zoom ook van plan Virtual Agent te lanceren. Deze chatbot gebruikt natural language processing en machine learning om gebruikersvragen snel en gericht op te lossen via verschillende kanalen. De chatbot kan apart worden gebruikt of worden geïntegreerd met Zoom Contact Center.

Verder komt Zoom met nieuwe features voor developers, die regelmatig met het collaborationplatform werken. Zij kunnen rekenen op verbeterde API- en SDK-toegang en uitgebreidere beheermogelijkheden. Ook worden Zoom Apps beschikbaar gemaakt in Team Chat en Zoom Rooms en krijgen ontwikkelaars binnenkort de mogelijkheid betaalde features te integreren in hun Zoom Apps.

“Ons team heeft dit jaar meer dan 1.500 functies en verbeteringen voor het Zoom-platform ontwikkeld en gelanceerd, wat de manier waarop mensen met elkaar, hun organisatie en hun klanten in contact komen verbetert”, aldus Zoom-CEO Eric Yuan over de progressie.