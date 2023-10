Zoom voegt nieuwe AI-functies toe aan het platform. Volledig nieuw is Zoom Docs, een platform om documenten op te stellen, waarin eenvoudig inhoud vanuit het communicatieplatform wordt geïntegreerd. Verder zal de eerder voorgestelde AI Companion nu in Zoom Whiteboard beschikbaar komen.

Hoewel Zoom AI Companion nog maar amper een maand geleden werd voorgesteld, diende het bedrijf ook voor Zoomtopia 2023 nieuwigheden achter de hand te houden. Tijdens de eerste dag van het event introduceert daarom Zoom Docs, dat beschikbaar komt in 2024.

Het gaat opnieuw om een verbetering voor werknemers die een overkoepelend, op AI-gebaseerde applicatie krijgen. Zoals de naam aangeeft dient de applicatie voor het opstellen van documenten, maar samen met AI moet Zoom Docs efficiënter werken. Inhoud overtypen wordt namelijk overbodig en zowel tabellen als inhoud uit Zoom en applicaties van derden kan eenvoudig in het document worden binnengehaald. “

“Met Zoom Docs kunnen teams sneller werken, terwijl silo’s worden geminimaliseerd en naadloos worden geïntegreerd in de Zoom-interface die gebruikers kennen en waar ze dol op zijn”, zegt Smita Hashim, Chief Product Officer bij Zoom.

Uitbreiding Zoom AI Companion

Zoom liet zijn betalende gebruikers al in beperkte mate kennismaken met de generatieve AI-assistent Zoom AI Companion. De assistent zal uiteindelijk verweven zitten in alle onderdelen van het communicatieplatform. Momenteel breidt het al iets verder uit naar Zoom Whiteboard. Daarnaast zoekt het nieuw publiek op door functies voor het genereren van samenvattingen uit Meeting en Team Chat beschikbaar te maken voor Zoom-gebruikers uit de academische wereld en de zorgsector.

Zoom AI Companion baseert zich op een large language model (LLM) dat Zoom zelf ontwikkelde. Hier worden bewezen modellen als Meta Llama 2, en de modellen van OpenAI en Anthropic aan toegevoegd. Dat geeft in principe de handvaten om het AI-product beter af te stemmen op de behoeften van Zoom-gebruikers.

Een volledig overzicht van wat Zoom AI Companion is en aan welke functies Zoom-gebruikers zich nog mogen verwachten, vind je hier: Zoom introduceert generatieve AI-assistent op basis van eigen LLM

Flexibele samenwerking opzetten

Zoom voert tot slot nog kleine updates door aan het platform. Zo zal Workvivo in de komende weken in de desktop-applicatie integreren. Dit platform voor werknemersbetrokkenheid waarop leidinggevenden zakelijke updates met hun werknemers kunnen communiceren, is sinds dit jaar onderdeel van Zoom.

Dan zal Workspace Reservation vanaf volgend jaar de route naar een leeg bureau kan uitstippelen en komt er een functie om werknemers waar je regelmatig mee samenwerkt op de hoogte te stellen van een Huddle. Voor wie niet mee is met de Zoom-termen, dit is een plaats waar werknemers die op kantoor aanwezig zijn samen met collega’s die thuiswerken samen aan eigen opdrachten kunnen werken. Tot slot komen er nieuwe functies beschikbaar in Zoom Scheduler, waardoor de boekingspagina voor een meeting in de huisstijl van het bedrijf kan worden gezet en worden de persoonlijke- en werkagenda samengezet zodat een meeting met geen enkele andere afspraak kan overlappen.

Klantenondersteuning

Naast het communicatieplatform voor online vergaderingen op te zetten, heeft Zoom ook functies voor de klantendienst. Deze functies breiden uit met AI Expert Assist, hier ondersteunt kunstmatige intelligentie de werknemers met real-time inzichten. De functies komen beschikbaar tegen het einde van het jaar en krijgen begin volgend jaar uitbreiding met kostenbesparende inzichten voor managers.

In de komende maanden komen daarnaast Zoom Virtual Agent en Zoom Contact Center beschikbaar in de Meta-applicaties WhatsApp en Messenger, aangezien veel klantenondersteuning via dze platformen verloopt.