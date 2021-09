Van Storage naar Datamanagement; innovaties in data-opslag

Enkele jaren geleden waren er enorm veel bedrijven die zich presenteerde als een storage leverancier (data opslag), inmiddels lijkt dat een soort verboden term te zijn geworden, want men wil gezien worden als een data management leverancier. Wat heeft leveranciers doen besluiten om te kiezen voor deze herpositionering?

Vroeger bestond het portfolio bij dit soort fabrikanten vooral uit racks met HDD’s of SSD’s (flash arrays). Nu bieden ze software defined storage, al dan niet op hun eigen hardware, met de nodige additionele software features. De wereld van data opslag is dus onderhevig aan verandering. We bespreken de wereld van data-opslag in zijn geheel, van innovatie in HDD’s en SSD’s tot aan storage leveranciers die vooral software gedreven zijn en bijvoorbeeld ook bezig zijn met het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) op data die is opgeslagen op hun systemen.

Mocht je dus veel storage systemen in je bedrijf hebben en willen weten waar de wereld van data-opslag naartoe beweegt, dan is deze podcast zeker het beluisteren waard.

