Generatieve AI is de hype van 2023. Het is ook het jaar waarin AI veel breder beschikbaar komt. Elke grote software leverancier kondigt dit jaar zijn eigen generatieve AI Copilot aan. Veel nieuwe features in menig SaaS-oplossing zijn dit jaar gebaseerd op AI. De Techzine-redactie komt bij veel van deze softwareleveranciers over de vloer en in deze podcast vatten we samen wat de staat van AI is binnen zakelijke oplossingen.

Voordat je als organisatie gebruik gaat maken van AI wil je natuurlijk van te voren weten of je bedrijfsdata veilig is en blijft. Je wilt niet dat je bedrijfsgeheimen of klantgegevens in een AI-model terechtkomen. Vrijwel alle SaaS-leveranciers hebben hier oplossingen voor ontwikkeld, waar we dieper op in gaan. Ook bieden veel grote aanbieders de mogelijkheid om naast de bekende OpenAI- of Antropic-modellen, ook je eigen AI-modellen in te laden.

Leveranciers die al een stap verder zijn, combineren al die nieuwe generatieve AI-oplossingen met de meer traditionele AI-modellen. Hierdoor kunnen ze een Copilot bieden die niet enkel teksten, code of afbeeldingen kan genereren, maar die ook die data kan analyseren, verbeteringen kan aanbevelen en zelfs acties kan uitvoeren. Daarnaast worden er ook stappen gezet op het gebied van private AI, wat is dat dan precies? Dit en meer in deze aflevering van Techzine Talks, waarin we de staat van AI bespreken in allerlei zakelijke oplossingen.

