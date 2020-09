Nutanix presenteert all-in-one Kubernetes-platform

Nutanix houdt deze week een groot virtueel event om de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf aan te kondigen. De belangrijkste productinnovaties zijn in onze optiek de Kubernetes PaaS-platform Nutanix Karbon Platform Services en een nieuwe samenwerking met Microsoft om Nutanix Clusters naar Azure te brengen.

Waar Nutanix zich in zijn beginjaren moest verdedigen tegen de gevestigde orde, is het inmiddels in een fase beland waarin het steeds vaker samenwerkt met deze partijen. Voorheen moest Nutanix zelf de hardware leveren, inmiddels kan je al een paar jaar eigen hardware gebruiken van een van de bekende merken met een software stack van Nutanix.

Nutanix Clusters on Azure

Daarnaast heeft Nutanix de stap gemaakt van Hyper-Converged Infrastructure (HCI) naar hybrid cloud platform, waarbij integratie met bekende hyperscalers steeds meer voor de hand ligt. Je kan Nutanix in het eigen datacenter draaien, in een Nutanix-datacenter of via Nutanix Clusters on AWS in je eigen AWS-account. Nu komt daar ook Nutanix Clusters on Azure bij, met dank aan een nieuwe samenwerking met Microsoft. Uiteindelijk draaien verreweg de meeste klanten Nutanix niet in één van deze omgevingen, maar in een hybrid cloud-model waarbij on-premises en cloud worden gecombineerd. De keuzevrijheid hierin is opnieuw toegenomen. Het is nu wachten op Nutanix Clusters on Google Cloud.

Nutanix en Microsoft hebben daarnaast een zogenaamde procurement samenwerking bedacht, waarbij het mogelijk is om Azure Credits te gebruiken om Nutanix-software te kopen. Daar staat tegenover dat bestaande Nutanix-klanten hun licentie kunnen porteren naar een Nutanix Clusters on Azure.

Lees ook: Wat is Nutanix en hoe verovert het de hybrid- en multi-cloud-wereld

Nutanix Karbon Platform Services, een all-in-one Kubernetes platform

Nutanix heeft met Karbon Platform Services een nieuwe dienst ontwikkeld die verder gaat dan de meeste container orchestration diensten. Het positioneert het dan ook als een PaaS-oplossing die meer biedt dan containers as a service. Eigenlijk kan je spreken van een all-in-one Kubernetes platform.

Naast de normale Kubernetes container orchestration die Nutanix ook al in zijn portfolio had, zijn er verschillende diensten toegevoegd om het platform waardevoller te maken. Zo beschikt het platform ook over Serverless functions, data pipelines voor data verwerking en analyse (Apache Kafka as a Service, NATS as a Service) en is er ook aan AI en machine learning gedacht middels Tensorflow as a Service en Openvino as a Service.

Beveiliging, logging en monitoring maken ook onderdeel uit van het platform. Zo is er een Ingress controller en service mesh (Istio as a Service en Promotheus as a Service).

Hoewel de referentie naar PaaS misschien insinueert dat je Nutanix Karbon Platform Services enkel in de cloud kan krijgen, is dat niet het geval. Karbon Platform Services is volledig hybrid cloud en kan op elke gewenste locatie worden gebruikt.

Zoals men van Nutanix gewend is, kan alles beheerd worden vanuit één enkel control plane.

Snellere applicatieontwikkeling

Voor applicatieontwikkelaars betekent de komst en adoptie van Nutanix Karbon Platform Services dat ze sneller applicaties kunnen ontwikkelen. Ze hoeven minder rekening te houden met de infrastructuur en hier geen beheer meer op te doen. Daarnaast krijgen ze een lading microservices cadeau waar ze gebruik van kunnen maken, die ook de ontwikkeling weer versnellen.

Daarnaast werkt de applicatie identiek in een kleine on-premise testomgeving als in een grote cloudomgeving waar de applicatie intensief wordt gebruikt. Ook hoeft de ontwikkelaar geen rekening te houden met cloud specifieke eisen omdat de Nutanix omgeving overal hetzelfde is.

Verbeteringen aan HCI-platform

Ondanks dat de focus bij Nutanix vooral lijkt te liggen op uitbreiding naar de cloud, is het de on-premises omgeving niet vergeten. Het bedrijf heeft de nodige verbeteringen doorgevoerd in zijn HCI-software, om de oplossing beter te laten werken.

Zo stelt Nutanix nu dat de prestaties met maar liefst 50 procent zijn toegenomen. Zo is de software nu geschikter gemaakt voor NVMe-gebaseerde SSD’s en de Intel Optane SSD’s. Dit is een nieuwe manier van dataopslag die de markt snel heeft veroverd. Deze vorm is vele malen sneller, maar vereist ook softwarematige optimalisaties om hier effectief gebruik van te maken. Dat is nu gebeurd. Het leidt tot een enorme toename in snelheid.

Hiermee is Nutanix in één klap veel geschikter geworden voor grote database-workloads die een hoge I/O-belasting veroorzaken op het systeem. Nutanix ziet nu bijvoorbeeld kansen in de gezondheidszorg waar vaak met enorme databases wordt gewerkt.

Verder heeft Nutanix ervoor gekozen een nieuw bestandssysteem te ontwikkelen en beschikbaar te maken. De naam van dit bestandssysteem is Blockstore en volgens Nutanix is dit bestandssysteem vele malen efficiënter dan de traditionele bestandssystemen. Ook gecombineerd met de Storage Performance Development Kit (SPDK) van Intel, is er nu directe toegang tot NVMe-opslag, waarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. Deze toolkit bevindt zich momenteel nog wel in een previewfase, maar Nutanix heeft hier hoge verwachtingen van. Nutanix werkt intensief samen met Intel op de prestaties naar een hoger niveau te tillen door effectiever gebruik te maken van de aanwezige Intel-hardware.

Flow Security Central zet in op Zero-Trust

Tot slot spraken we met Nutanix over security. Flow Security Central is een SaaS-oplossing waarmee het mogelijk is om security beheer te doen. Denk aan compliancy, netwerkverkeer, applicaties, key management en diverse policies.

Nutanix hamert nu vooral op Zero-Trust security, iets wat de afgelopen maanden bij meer techbedrijven de boventoon voert. Zero Trust lijkt het nieuwe stokpaardje te worden in security, want iedereen praat hier nu over. Met Zero Trust wordt eigenlijk het goede gedrag vastgelegd op de infrastructuur tussen alle aanwezige services, applicaties en cloudomgevingen. Na die in kaart gebracht te hebben worden daar specifieke policies en netwerkregels voor gedefinieerd en gaat al het overige op slot. Dat betekent dat afwijkingen niet langer mogelijk zijn. Een applicatie kan dan niet ineens met een andere server gaan communiceren of over een andere poort naar buiten treden.

Nutanix Flow helpt gebruikers uiteindelijk het meest door de omgevingen te analyseren en aanbevelingen te doen qua configuratie op basis van best practices.

Nutanix bouwt door, maar onder nieuwe leiding

Alles bij elkaar bouwt Nutanix door aan het neerzetten van een volwaardig hybrid cloud platform waar alle applicaties op kunnen draaien, waarbij de infrastructuur zo onzichtbaar mogelijk is en het beheer wordt geminimaliseerd. Nutanix probeert zoveel mogelijk te automatiseren en via simpele procedures te laten werken. Die strategie heeft het bedrijf geen windeieren gelegd.

De meest opvallende aankondiging is echter dat een van de oprichters en momenteel nog de CEO van Nutanix, Dheeraj Pandey, heeft besloten het bedrijf te verlaten. Er wordt nu gezocht naar een opvolger. Het doel lijkt hierbij vooral te liggen op het verbeteren van de salesorganisatie en het rendement uit het abonnementsmodel te optimaliseren. De strategie blijft zoals die is, hebben we begrepen. De nieuwe CEO komt hoogstwaarschijnlijk van buiten het bedrijf. We zijn enorm benieuwd wie deze rol op zich gaat nemen. Er worden vooralsnog nog geen namen genoemd.

Tip: Nutanix Frame laat elke applicatie vanuit je browser draaien