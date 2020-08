Nutanix-CEO Dheeraj Pandey kondigt vertrek aan

Nutanix-medeoprichter en -CEO Dheeraj Pandey heeft onlangs tot veler verrassing aangekondigd te stoppen. Daarnaast investeert durfkapitalist Bain Capital 750 miljoen dollar (630 miljoen euro) in de HCI-leverancier.

In een verklaring geeft Dheeraj Pandey aan dat hij al enige tijd van plan is te stoppen. Nu Nutanix 11 jaar na de oprichting in zijn ogen klaar is voor de toekomst en een zeer belangrijke speler in het HCI-segment is geworden, is volgens hem de tijd rijp om het stokje over te dragen. De huidige pandemie heeft geen invloed gehad op zijn beslissing, stelt Pandey. De Nutanix-oprichter blijft aan als CEO totdat het bedrijf een geschikte opvolger heeft gevonden.

Investering Bain Capital

Samen met de aankondiging van het terugtreden van Dheeraj Pandey is ook aangekondigd dat durfkapitalist Bain Capital een belang van 750 miljoen dollar in Nutanix neemt. Deze deelname moet de HCI-leverancier ruimte bieden om verder te groeien.

Experts verwachten dat Nutanix straks kan gaan profiteren van de onzekerheid die ontstaat door de aanstaande ontvlechting tussen VMware en moederbedrijf Dell Technologies.

Een andere speculatie over het afscheid van de CEO en de investering van de durfkapitalist is dat Nutanix mogelijk van de beurs gaat of dat het wordt overgenomen. In ieder geval heeft beide aankondigingen aandeelhouders geen windeieren gelegd. Het aandeel Nutanix steeg na de aankondigingen met 17 procent.

