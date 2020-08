Nutanix brengt met Nutanix Clusters on AWS HCI naar public cloud

Nutanix maakt met Nutanix Clusters on AWS zijn complete Hyper-Converged Infrastucture (HCI)-portfolio beschikbaar op bare metal EC2-instances van AWS. Dit betekent dat bedrijven voortaan ook de HCI-diensten van Nutanix via de public cloud van de techgigant kunnen afnemen.

Nutanix Clusters on AWS helpt klanten met een aantal belangrijke zaken voor hybrid cloudomgevingen. Zo maakt de cloudgebaseerde HCI-oplossing vanuit de public cloudomgeving van de techgigant eenvoudig ‘lift and shift’ van applicaties tussen verschillende omgevingen mogelijk.

Ook is het mogelijk on-demand snel op- en af te schalen in capaciteit en naar meerdere regio’s uit te breiden. Wanneer bedrijfsomgevingen met veel vraag naar bepaalde applicaties en of data te maken krijgen, kunnen deze nu binnen enkele minuten vanuit de public cloud beschikbaar worden gesteld. Waar ook ter wereld.

Business continuity en cloud native-diensten

Daarnaast zorgt Nutanix Clusters on AWS volgens Nutanix ervoor dat de business continuity kan worden gegarandeerd. Bedrijven kunnen AWS gebruiken voor high availability en disaster recovery, zonder problemen te hebben met het beheer van cloudomgevingen of een stand-alone disaster recoveryoplossing.

Verder biedt Nutanix Clusters on AWS-klanten een eenvoudiger gebruik van cloud native-diensten met hun huidige bestaande applicaties. Deze hoeven hiervoor niet te worden aangepast.

Functionaliteit

De Nutanix Clusters on AWS maakt het dus mogelijk om eenvoudig bestaande applicaties en data van en naar de public cloudomgeving van de techgigant te verplaatsen. Hiervoor hoeft de onderliggende code niet opnieuw te worden aangepast, een vaak tijdrovend en kostbaar proces.

Een ingebouwde directe netwerkintegratie van Nutanix Clusters met de AWS-netwerklaag geeft klanten veel voordeel als het gaat om prestaties en uitrolmogelijkheden. De netwerkintegratie maakt het hen mogelijk bestaande AWS-accounts te gebruiken, zoals niet-gebruikte credits, virtuele private cloudomgevingen en subnets. Hierdoor kunnen zij zowel hun private en public cloudomgevingen makkelijker beheren. Dit versimpelt het beheer van een complete hybrid cloudomgeving.

Enkele interface

Nutanix Clusters on AWS biedt klanten de mogelijkheid om hun complete infrastructuur en applicaties te ontwikkelen, te beheren en te orkestreren met een enkele interface. In dit geval is dat Nutanix Prism. Dit beheer strekt zich nu uit naar private en public cloudomgevingen en voorkomt dat klanten voor al deze ‘silo’s’ aparte medewerkers moeten inzetten. Ook bevordert het makkelijk kunnen verplaatsen van applicaties tussen cloudomgevingen. Dit alles kan bedrijven ook veel kosten besparen, aldus Nutanix.

Keuze in financiering

Verder biedt de nieuwe Nutanix-dienst AWS-klanten veel keuzevrijheid als het gaat om de financiële kant. Bestaande Nutanix-klanten kunnen wanneer zij willen overstappen naar Nutanix Clusters on AWS, kiezen of zij hun bestaande on-premise hardware of AWS-credits willen hergebruiken als zij een hybrid-omgeving ontwikkelen. Daarnaast kunnen zij besluiten de bestaande on-premise licenties te gebruiken, over te stappen naar pay-as-you-go of Cloud Commit-modellen gebruiken. De aankoop van extra software is hierdoor niet nodig.

Via Xi Beam kunnen klanten extra overdraagbare licenties, flexibele betaalmodellen en eer inzicht in hun clouduitgaven krijgen. Dit stelt klanten in staat hun cloudinvesteringen beter af te stemmen en daarbij voor iedere workload de juiste cloudomgeving te kiezen.

Beschikbaarheid

Nutanix Clusters on AWS is nu beschikbaar in 20 wereldwijde AWS-regio’s. Naar verwachting is Nutanix Clusters on AWS de eerste dienst voor het brengen van het Nutanix HCI-portfolio naar public cloudomgevingen. Waarschijnlijk volgen later ook soortgelijke diensten voor Microsoft Azure en Google Cloud Platform.

