Techzine Talks is aangekomen bij de 100e aflevering. Bij de start van de podcast-serie was het vooral een experiment om mensen op een andere manier te informeren over trends, innovatie en ontwikkelingen in de zakelijke IT-wereld. We schrijven nog steeds de meeste content, maar de podcast is een waardig alternatief gebleken. Hoe zijn we zover gekomen?

Met Techzine Talks mikken we niet op het grote publiek, we mikken op een niche van mensen die actief zijn of een bovenmatige interesse hebben in de zakelijke IT-wereld. Daarin zijn we met Techzine Talks succesvoller dan we vooraf verwacht hadden. Zowel het aantal luisteraars als het aantal abonnees blijft gestaag stijgen. Ook merken we dat steeds meer partijen in de IT-markt graag meewerken onze podcastserie.

We kunnen na 99 afleveringen inmiddels ook wel stellen dat we onze draai en format hebben gevonden. Gemiddeld duren afleveringen tegenwoordig zo’n 38 minuten en weten we elke aflevering wel waarde over te brengen op onze luisteraars. We krijgen ook steeds meer reacties van luisteraars. Iets wat we erg waarderen. Goede feedback is in die 99 afleveringen zeer waardevol gebleken.

Vandaag de 100e aflevering, waar we toch even bij stil moesten staan. We blikken terug op die eerste 99 afleveringen en kijken ook een beetje vooruit naar de volgende 100. Deze Techzine Talks is een stukje langer dan je gewend bent, ook wat minder informatief. Je kan deze aflevering ook rustig overslaan, veel wijzer ga je van deze aflevering niet worden, hooguit een beetje. De aflevering is wel met veel plezier (Coen) en tegenzin (Sander) gemaakt.

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.