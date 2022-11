Recent zijn we afgereisd naar Silicon Valley met een IT mediatour, om daar acht verschillende bedrijven te ontmoeten over hun laatste innovaties. De meeste van deze bedrijven zijn nog startups, vaak nog op zoek naar succes. Het is mooi om te zien hoeveel innovatie de bedrijven weten te realiseren, vaak door simpelweg de juiste mensen neer te zetten.

We kregen de kans om eens op een andere manier over technologie te schrijven. Dit door bij opkomende bedrijven op bezoek te gaan die vervolgens in twee uur tijd presenteren waar ze mee bezig zijn. Uiteraard inclusief ons vragenvuur hoe het nu precies werkt en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dit levert zeer leuke en mooie gesprekken op, maar het laat ook zien hoeveel innovatie er nog in verschiet ligt.

Zo hebben we SSD’s gezien die twee keer zo snel presteren, simpelweg met betere software. Hoewel Samsung, SK Hynix en Western Digital heel goed flash kunnen bakken en SSD’s kunnen maken, is het schrijven van de software voor de controller en drivers ook een vak apart. Daar valt nog veel te winnen. Of wat te denken van de standaard Nvidia GPU die ingezet wordt als RAID-kaart voor SSD’s. De backupmarkt is ook onderhevig aan innovatie, zo vertelde N-able ons onder meer over de voordelen van backups op file-niveau. Niet alles is overigens een goed idee, van de web3 backup-oplossing voor archiefdata werden wij niet warm. Dit en veel meer in Techzine Talks.

