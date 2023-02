Er is veel ophef over watergekoelde datacenters, want in ons land gebruikt een groot aantal datacenters miljoenen liters drinkwater om racks koel te houden. Hierdoor zit waterkoeling nu in een verdomhoekje, maar dat hoeft helemaal niet zo leren we in deze aflevering van Techzine Talks. Waterkoeling in datacenters is namelijk veel efficiënter dan luchtkoeling, maar belangrijker nog, datacenters kunnen ook industrie-, oppervlakte- of afvalwater gebruiken om te koelen.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

Vorig jaar namen we een podcast op over waterkoeling in datacenters. Steeds meer datacenters gebruiken niet langer buitenlucht maar koeltorens gevuld met water om racks te koelen. Dit komt voornamelijk door de grote toename van rekenkracht en het stroomverbruik in racks. Bij racks met een hoge densiteit en veel stroomverbruik is het onmogelijk om nog met buitenlucht te koelen. Met luchtkoeling krijg je de temperatuur simpelweg niet meer omlaag, men heeft dan water nodig. Traditioneel gezien was het een logische stap om hiervoor drinkwater te gebruiken, zeker in Nederland. Inmiddels is duidelijk dat drinkwater in warme periodes ook schaarser wordt en drinkwater dus niet onbeperkt beschikbaar is.

In deze podcast spreken we met Mark Boeren van Pathema. Hij weet alles van het koelen van water, hoe je dat efficient kan doen, maar zelfs circulair. Het vraagt een flinke investering van datacenters om van type koelwater te veranderen, maar volgens Boeren is die ook binnen enkele jaren alweer terugverdiend. Tijd om watergekoelde datacenters uit het verdomhoekje te halen.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.