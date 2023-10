De cloudmarkt is aan het verschuiven. Wereldwijd is AWS al sinds jaar en dag marktleider, maar dat zou weleens kunnen gaan veranderen. Microsoft is erin geslaagd nu meer omzet te boeken met Azure op het gebied van cloudinfrastructuur dan concurrent AWS. Google volgt nog op bescheiden afstand, hoewel ook dat bedrijf langzaam dichterbij komt. Dit en alle recente ontwikkelingen op het gebied van AI, maar ook de trends in hybrid multi-cloud zorgen voor een opschudding van de markt. Daarover hebben we het in deze aflevering van Techzine Talks met Coen en Sander!

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

Recent publiceerden we op Techzine een uitgebreide analyse van de hybrid multi-cloud, waarin alle grote spelers aan het woord zijn gekomen over hun visie op de hybrid multi-cloud markt. Als je dat combineert met de recente omzetcijfers van de cloudspelers, het totale aanbod aan oplossingen en business applicaties en de investeringen en ontwikkelingen op het gebied van AI, kun je best wat interessante conclusies trekken.

De belangrijkste bevinding is dat AWS niet meer op zijn lauweren kan rusten, het bedrijf moet aan de bak en zal eind november tijdens Re:Invent indruk moeten maken. Doet het dat niet, dan achten wij de kans groot dat er veel business in de richting van Microsoft en Google wegvloeit, waardoor het marktaandeel van AWS verder zakt.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later.

We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.