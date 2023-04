Steeds meer organisaties zijn (of willen) met hun data aan de slag. Waarde halen uit data zorgt voor nieuwe inzichten, helpt producten te optimaliseren en helpt bij het innoveren en automatiseren van business processen. Om met data aan de slag te gaan gebruiken organisaties vaak een data warehouse of een data lake. Sinds enige tijd is daar het data lakehouse bijgekomen. Wanneer moet je kiezen voor een lakehouse en wanneer heb je aan een data lake of data warehouse voldoende?

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of een andere dienst.

In deze aflevering van Techzine Talks schuift Ivo Everts aan. Hij is strategic architect bij Databricks, het bedrijf dat de term en definitie van een lakehouse heeft bedacht en in de markt gezet. Daarmee is Everts de ideale persoon om uit te leggen wat een lakehouse nu precies is en hoe dat verschilt van het data lake en data warehouse.

Het gaat in deze aflevering over gestructureerde data, ongestructureerde data, hoe je inzichten uit data kan halen en hoe je machine learning kan toepassen. Ook stellen we de vraag voor welke doelgroepen de oplossingen geschikt zijn. Is de data analist de doelgroep of moet een zakelijke professional op de verkoop- of marketingafdeling hier ook mee aan de slag kunnen? Luister snel deze Techzine Talks.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks seizoen 3

Techzine Talks is alweer toe aan zijn derde seizoen. Coen en Sander zijn medio 2021 begonnen met deze enterprise IT podcast en hebben in 2022 elke week de luisteraars geïnformeerd over de laatste IT-actualiteit, informatie rondom techevents of middels diepgang over IT-trends. Ook in 2023 gaan we door met deze zakelijke enterprise IT podcast. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. We hopen uiteraard op jullie steun als luisteraar! Door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Ook staan we open voor feedback en kan je onderwerpen insturen per e-mail.