Trump overweegt nog meer Chinese technologie te verbieden

Na het verbod op Huawei en TikTok kijkt de Amerikaanse president Donald Trump naar beperkingen voor andere Chinese bedrijven. Dat laat Trump weten tijdens een persconferentie.

TikTok heeft van Trump 90 dagen gekregen om de Amerikaanse tak af te stoten, alvorens er een volledig verbod op de app in de VS kan worden ingesteld. De voornaamste reden voor het opvoeren van de druk is het willen garanderen van de privacy van gebruikers, dat alleen zou kunnen met een andere (Amerikaanse) eigenaar.

Op de vraag of ook andere Chinese apps zoals Alibaba een soortgelijke behandeling kunnen verwachten, antwoordt de president instemmend. “We kijken naar andere dingen ja”. Daarmee echoot Trump de woorden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die eerder al meende dat Chinese apps uit Amerikaanse app-stores moeten.

VS en China tegenover elkaar in digitale wereld

Het opleggen van restricties aan Chinese apps volgt na een lange periode waarin Chinese fabrikanten al op de zwarte lijst werden geplaatst. Techfabrikant Huawei meent inmiddels in de problemen te zitten door het niet meer kunnen kopen van bepaalde smartphone-chips, aangezien fabrikanten daarvan geen zaken meer mogen doen met Chinese bedrijven.

Naast een verbod op TikTok dreigt Amerika ook met een ban op andere Chinese dienstverleners als Alibaba, dat over een webwinkel en clouddiensten beschikt.

Het voornaamste aangevoerde argument is dat de veiligheid van data niet gegarandeerd kan worden zolang er een Chinees bedrijf over gegevens beschikt. In het geval van TikTok zou dat met een Amerikaans bedrijf wel gedaan kunnen worden, zo meent president Trump. Microsoft en Twitter zouden inmiddels interesse hebben getoond om in ieder geval het Amerikaanse deel van de app over te nemen.

