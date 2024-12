­­­De punten op de (A)I: het is geen keuze, maar een stap vooruit

Inmiddels maken veel bedrijven al gretig gebruik van verschillende AI-applicaties. ChatGPT is voor velen al de vervanging van Google geworden. Niet alleen om antwoord te krijgen op simpele vragen, maar ook om code te (her)schrijven, inspiratie op te doen voor strategische plannen, of juist voor productvisualisaties en infographics. Het vermogen van AI om snel te vertalen, complexe vragen te verwerken en zelfs creatieve ideeën te genereren, maakt het tot een onmisbare tool voor moderne bedrijven.

Het toenemende gebruik van AI-toepassingen brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals de veiligheid van gegevens en de impact van AI op het milieu. De chipmarkt speelt hierop in door nieuwe hardware te ontwikkelen om AI-functionaliteiten te ondersteunen, de uitdagingen tegen te gaan en optimaal te profiteren van de technologie, maar daar moeten bedrijven wel voor openstaan.

Overstap naar gecontroleerde AI

In veel organisaties zijn medewerkers op experimenterende wijze begonnen met het gebruik van AI, zonder dat daar een doordacht adoptieplan achter zat. Dit brengt echter ook risico’s met zich mee. Zo meldde de Autoriteit Persoonsgegevens een toename in het aantal meldingen van datalekken, doordat medewerkers onbewust gevoelige informatie deelden met een AI-chatbot.

Gezien de toenemende zorgen over gegevensbeveiliging, kiezen steeds meer organisaties ervoor om AI-toepassingen, zoals de gratis versie van ChatGPT, te blokkeren. Zakelijke omgevingen van dergelijke AI-toepassingen moeten er echter voor zorgen dat vertrouwelijke gegevens van de organisatie beschermd blijven en geen onderdeel worden van de databank van een externe partij. Bedrijven maken daarom steeds vaker de overstap naar meer gecontroleerde, zakelijke AI-oplossingen.

Verantwoordelijkheid nemen voor mileu-impact

Naast de zorgen over gegevensbeveiliging mag ook de milieu-impact van AI-toepassingen niet over het hoofd gezien worden. Hoewel tools als Copilot veelbelovende mogelijkheden bieden, zijn er nog altijd beperkingen in de huidige implementatie. Dit geldt vooral in combinatie met laptops die in veel zakelijke omgevingen gebruikt worden. Deze beperkingen komen met name tot uiting in de tijd die nodig is om een complex antwoord te genereren. Een afbeelding opvragen duurt soms zelfs een minuut of langer, iets wat niet meer van deze tijd is.

Een prompt wordt eerst naar grote AI-servers gestuurd. Deze prompt wordt in de server verwerkt, wordt teruggestuurd en komt vervolgens op ons scherm terecht. Dit is niet alleen omslachtig, het is ook erg milieuonvriendelijk. AI-toepassingen verbruiken tot wel vijf keer meer energie dan ‘traditionele’ zoekopdrachten. Een complexe aanvraag kan zelfs tot 4 liter koelwater voor de server verbruiken. Als bedrijf wil je daarom niet alleen rekening houden met de voordelen, maar ook met de operationele kosten en de verantwoordelijkheid nemen voor de milieu-impact van AI.

De noodzaak van AI in pc’s

De snelgroeiende impact van AI op bedrijven en het milieu vraagt om actie. Daarom hebben alle chipfabrikanten de afgelopen maanden aankondigingen gedaan over een nieuwe technologie die AI direct op de PC ondersteunt. Met de introductie van de Neural Processing Unit (NPU) in moderne laptops worden AI-processen aanzienlijk versneld en energiezuiniger gemaakt. Een goed metafoor is hybride auto’s: dankzij de toevoeging van een elektromotor naast de traditionele verbrandingsmotor rijdt de auto in stadsverkeer stil, zuinig en emissievrij. Daarnaast biedt de hybride aandrijving extra vermogen wanneer dat nodig is.

Intel, AMD en Qualcomm hebben inmiddels hun nieuwste producten gelanceerd voor de pc-markt, wat de beschikbaarheid van krachtige, betaalbare AI-ondersteunde systemen wordt vergroot. De verwachting is dat 60 procent van alle nieuwe pc’s straks uitgerust zal zijn met dergelijke capaciteiten. Met deze ontwikkelingen krijgen meer bedrijven de komende jaren toegang tot AI-werkplekken met hogere prestaties en lagere kosten.

Een andere belangrijke ontwikkeling is Microsoft’s introductie van “Copilot+” voor Windows 11-pc’s, die meer dan 40 TOPS (Trillon Operations Per Second) kunnen verwerken. Dit is ruim tien maal krachtiger dan de huidige generatie pc’s. Bedrijven die kiezen voor pc’s met uitgebreid werkgeheugen en opslagcapaciteit, kunnen rekenen op verbeteringen in productiviteit en gebruikservaring. Deze overstap naar AI-pc’s biedt ook financieel aantrekkelijke voordelen, zoals het verlengen van vervangingscycli en het optimaliseren van de totale eigendomskosten.

Nieuwe digitale standaarden

De recente ontwikkelingen in AI-technologie hebben aanzienlijke voordelen, maar ze dwingen bedrijven ook om zich aan te passen aan nieuwe standaarden. Zo heeft Windows 11 heeft een ingebouwd platform (Large Language Model) dat de NPU en Copilot volledig ondersteunt. Hierdoor heb je bijna geen zware servercapaciteit meer nodig. De ondersteuning voor Windows 10 loopt binnenkort af, waardoor bedrijven gedwongen worden om actie te ondernemen. Microsoft biedt wel een Extended Security Update (ESU) programma aan, maar dit komt met aanzienlijk verhoogde kosten boven op de bestaande licentiekosten. Mocht je als bedrijf twee jaar aanvullende ondersteuning nodig hebben, kun je meer dan $180 extra kwijt zijn, bovenop de normale licenties kosten. Deze onvoorziene kosten hakken enorm in het IT-budget.

AI is niet alleen een technologische vooruitgang, het is een fundamentele verschuiving in hoe we werken. De software is er al klaar voor, en de geschikte hardware wordt ook steeds toegankelijker voor het bedrijfsleven. De investering in de juiste infrastructuur is meer dan een keuze; het is een stap vooruit. Bedrijven die nu investeren in AI-ondersteunde systemen leggen de basis voor een efficiëntere, productievere en duurzamere werkplek.

Dit is een ingezonden bijdrage van Computacenter. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.