De enorme voordelen van AI voor softwareontwikkelaars

Sinds de introductie van generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) profiteren verschillende bedrijfstakken wereldwijd van de voordelen die het biedt en softwareontwikkeling is daarop geen uitzondering. Voor veel organisaties is het gebruik van AI-tools een strategische prioriteit geworden, bijvoorbeeld om interne processen en de kwaliteit van producten te verbeteren of om de beste producten te ontwikkelen. Dit geldt zeker ook voor medewerkers die programmeren en software ontwikkelen. Deze medewerkers creëren waarde voor andere gebruikers door handmatige en repetitieve taken te automatiseren, waardoor organisaties ook efficiëntieslagen kunnen maken.

Tijdrovende processen elimineren dankzij GenAI

Neem bijvoorbeeld het schrijven van boilerplate code wanneer je een nieuw product of functie ontwikkelt. De meeste ontwikkelaars worden hier niet heel enthousiast van. Gelukkig kan boilerplatecode automatisch gegenereerd worden met behulp van een Large Language Model (LLM) en machine learning, waardoor medewerkers er geen omkijken meer naar hebben. Zij houden nu tijd over voor meer waardevolle taken.

Een ander omslachtig en tijdrovend proces waar AI-tools ontwikkelaars bij ondersteunen, is het debuggen van code. Ook kunnen de tools goede suggesties doen om bugs op te lossen. Daarnaast helpen ze bij het schrijven van testen en documentatie, wat cruciaal is voor het onderhouden van de kwaliteit en het verlengen van de levensduur van code.

De voordelen van AI voor softwareontwikkeling

Bij Visma werken ongeveer 4.500 softwareontwikkelaars aan bedrijfskritische software. Ook bij ons is het een strategische prioriteit geworden om AI-tools te gebruiken. Onze medewerkers verbeteren en stroomlijnen processen voortdurend. Over het algemeen zijn er drie grote voordelen van AI-gebruik. Ten eerste verhoogt AI de efficiëntie van medewerkers. 85% van onze ontwikkelaars merkt dat ze efficiënter werken sinds ze gebruikmaken van AI-tools. Sommigen zeggen zelfs dat ze code tot 50% sneller ontwikkelen dan vroeger. Ten tweede leidt AI tot betere producten. Als medewerkers efficiënter kunnen werken, kun je betere producten leveren binnen de bestaande capaciteit en personeelsbezetting. Extra AI-functionaliteiten zorgen er ook voor dat gebruikers van de software meer taken kunnen automatiseren en zich meer kunnen richten op productontwikkeling. En ten derde maakt AI werken aangenamer. Teams die al een tijd met AI-tools werken, hebben een hogere werktevredenheid en groeien meer op professioneel vlak.

Blijven controleren en ontwikkelen

Het is mooi dat er minder handmatig werk nodig is dankzij AI-tools, maar we moeten niet vergeten om code altijd te controleren. Kwaliteit en veiligheid staan voorop en code gegenereerd door AI is wellicht minder veilig of betrouwbaar dan de code die een mens ontwikkeld heeft. Het is dus belangrijk om waakzaam te blijven.

De mogelijkheden die AI ons te bieden heeft, zullen blijven toenemen. Dit betekent dat softwareontwikkelaars ook niet stil kunnen blijven staan. Door de snelle ontwikkeling van LLM’s zoals ChatGPT en andere AI-tools zal er minder vraag zijn naar ontwikkelaars die alleen goed zijn in coderen. Hun skillset moet worden uitgebreid. Daarnaast zal er juist meer vraag zijn naar ‘product engineers’. Alleen medewerkers die de behoeften van klanten begrijpen, kennis hebben van productstrategie en die weten hoe ze AI effectief kunnen gebruiken, kunnen de innovatieve oplossingen van de toekomst ontwikkelen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Visma. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.