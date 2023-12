Innovatieve fintech-bedrijven proberen continu het traditionele financiële landschap te veranderen. Hoewel dit zorgt voor de nodige innovatie blijft compliance een cruciale rol spelen als het gaat om duurzame groei en vertrouwen. Met 2024 alweer voor de deur zijn er verschillende ontwikkelingen die belangrijk zullen zijn.

Nieuwe regelgeving – PSD3

Nieuwe regelgeving is logischerwijs een belangrijke ontwikkeling in compliance. In 2024 zal PSD3 op dit gebied de grootste impact hebben. Dankzij PSD2 hebben nieuwkomers de ruimte gekregen om traditionele financiële dienstverlening te ontwrichten. De opvolger PSD3, is met name gericht op het bestrijden van fraude in de sector. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken blijkt dat er vorig jaar maar liefst 61 miljoen euro is buitgemaakt met bankfraude. Daar valt dus veel winst te behalen.

Een belangrijke manier waarop PSD3 fraude moet helpen bestrijden is door strengere regels voor sterke authenticatie van klanten (SCA). Dit betekent dat wanneer bedrijven of consumenten een online betaling doen, ze de transactie moeten valideren met hun smartphone of bankapp. Fintechs die goed voorbereid willen zijn op PSD3 moeten daarom sterke tweefactorauthenticatie (2FA) inzetten – als ze dat al niet hebben gedaan – waarmee het voldoen aan nieuwe regelgeving ook in de toekomst eenvoudiger wordt.

PSD3 legt grote nadruk op het beschermen van klanten en bedrijven en zal ervoor zorgen dat de vergoedingen in geval van fraude veel groter zullen zijn dan nu het geval is. Als gevolg hiervan zullen fintechs het komende jaar nog scherper risico’s monitoren om hun klanten te beschermen en te voorkomen dat er nog meer geld verloren gaat als ze worden getroffen door fraude.

Meer focus op third party compliance

Maar liefst 60 procent van de fintechs voert nog steeds geen compliance check uit op derde partijen. Dit is een enorm risico en de kans is groot dat hier in 2024 harder tegen opgetreden wordt. Zakendoen met partijen die niet compliant zijn kan ernstige consequenties hebben voor de relatie van fintechs met toezichthouders. Een goed voorbeeld hiervan is de case met Solaris, een Duitse BaaS-aanbieder. Na een zorgwekkende audit heeft de Duitse toezichthouder BaFin beperkingen opgelegd aan het bedrijf. Ingrijpen van de toezichthouder heeft niet alleen impact op de bedrijfsactiviteiten, maar leidt vaak tot een verlies van vertrouwen, waardoor toezichthouders zich genoodzaakt zien om zelf third party controles uit te voeren op potentiële klanten.

In het ergste geval kan samenwerking met non-compliant organisaties ertoe leiden dat bedrijven hun licenties verliezen. Bovendien is de kans groot dat een bedrijf dat eerder is bestraft, sneller als een risicovolle optie wordt gezien door potentiële klanten. Dit leidt tot meer omzetverlies en een beschadigde reputatie.



Nu we bijna het nieuwe jaar ingaan, is het cruciaal dat fintechs potentiële klanten en de partners waarmee ze willen samenwerken onder de loep nemen. Fintechs moeten een duidelijke visie hebben op wat voor een soort bedrijf ze willen zijn en zich realiseren dat de klanten en partners waarmee ze zakendoen hierbij een essentiële rol spelen. Terwijl toezichthouders zich steeds meer focussen op naleving door derden, is het voor fintechs slim te investeren in eigen compliance-afdelingen. Hiermee zijn zij verzekerd van solide processen voor risicomonitoring- en onboarding.

Optimalisatie en slimmer werken met AI

AI transformeert vrijwel iedere branche, fintech is daarop geen uitzondering. Ik verwacht dat fintechs in 2024 nog meer mogelijkheden krijgen om alle onderdelen van hun bedrijf te monitoren en tegelijkertijd risk assessments uit te voeren.

Slimme fintechs zullen AI inzetten om compliance in alle workflows te integreren. Hiervoor is het nodig afdelingen op te zetten die zich uitsluitend bezighouden met de integratie van compliance in het hele product/dienst. Te vaak scheiden organisaties compliance van hun eindproducten, in plaats van ze als één geheel te zien. Door op deze manier de mindset rond compliance te veranderen, kunnen fintechs strakker opereren in een omgeving waarin compliance steeds belangrijker wordt. Daarnaast zullen toezichthouders het komende jaar ook meer gebruik gaan maken van AI, en dit inzetten om efficiëntere analyses uit te voeren op de reputatie en risico’s van bedrijven.

Compliance als kans

Fintechs die compliance niet simpelweg zien als iets waar ze aan moeten voldoen, maar als een kans, om dit samen met innovatieve AI-technologie in hun voordeel te gebruiken, zullen in 2024 meer kans maken om leidend zijn in de branche.

Dit is een ingezonden bijdrage van Swan. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.