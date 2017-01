22 patenten per dag in VS voor IBM in 2016

IT-Pro

Een belangrijk deel van de waarde van technologiebedrijven zit in het aantal (en het type) patenten dat ze bezitten. Wat betreft dit intellectuele eigendom is 2016 een uitstekend jaar geweest voor IBM. Het heeft afgelopen jaar een Amerikaans record gezet door aldaar meer dan 8000 patenten te verkrijgen. Dit komt neer op 22 patenten per dag.

Met dit record is ‘Big Blue’ met afstand de nummer 1 in de VS als het gaat om toegewezen patenten. De VS is zonder twijfel de belangrijkste enkele markt ter wereld voor IBM als het gaat om investeringen in R&D. Meer dan de helft van de 5,4 miljard dollar die per jaar in dit onderdeel gestoken wordt, gaat naar de VS overigens. In totaal werken meer dan 8500 uitvinders aan het ontwikkelen van de technologie achter al deze patenten. Meer dan 2700 van het totale aantal patenten dat IBM heeft toegewezen gekregen in de VS (8088), heeft te maken met AI, cognitive computing en cloud computing. Denk hierbij dus aan machine learning, voor onder andere de gezondheidszorg, maar ook op het gebied van cybersecurity.

De nummer twee op de lijst – Samsung – volgt op respectabele afstand en heeft er 5500. Canon bekleedt de derde plek met ruim 3500 patenten. De top 10 ziet er als volgt uit, volgens IFI CLAIMS Patent Services, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in onderzoek naar patenten:

IBM – 8088 Samsung Electronics – 5518 Canon – 3665 Qualcomm – 2897 Google – 2835 Intel – 2784 LG Electronics – 2428 Microsoft – 2398 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) – 2288 Sony – 2181

Bron; IBM

Hieronder zie je voor de volledigheid ook nog een grafiek met daarin de ontwikkeling van het aantal toegewezen patenten gedurende de periode van 1993 tot 2016.

Bron; IBM

Voor voorbeelden van het soort patenten waar het specifiek om ging bij IBM in 2016 en voor nog wat meer achtergrondinformatie, kun je terecht op de website van het bedrijf.