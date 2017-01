Microsoft neemt 3D-verwerkingsbedrijf Simplygon over

Business

Microsoft neemt het Zweedse 3D-verwerkingsbedrijf Simplygon over. Welk bedrag er met de overname gepaard gaat is niet bekend. Wel liet Microsoft-topman Kudo Tsunoda weten dat de overname gedaan is om zijn “3D voor iedereen”-plannen werkelijkheid te maken.

De medewerkers van Simplygon zullen geïntegreerd worden in de teams van Microsoft die zich bezighouden met onder meer de ontwikkeling van 3d-technologie, augmented- én virtual reality. Zo moet de software van het bedrijf dienen als aanvulling op de 3D-functies binnen Paint die Microsoft binnenkort wil gaan bieden.

Simplygon werd in 2006 opgericht in Zweden en begon met de ontwikkeling van technologie die 3D-gegevens zo snel mogelijk moet verwerken. Die techniek sloeg aan, want volgens de website van Simplygon maakt op dit moment bijna tachtig procent van alle game-ontwikkelaars er gebruik van.

“We zijn er altijd mee bezig geweest om ontwikkelaars te helpen de grenzen van 3D te verleggen,” schrijft CEO Matt Connors van Simplygon naar aanleiding van de overname. “Van onze begindagen, waarin we gedetailleerde oplossingen ontwikkelden, tot de adoptie van de Simplygon SDK door de meest vooraanstaande gamestudio’s en onze recente uitbreiding in de AR/VR-markten. Simplygon heeft 3D-dataoptimalisatie steeds beter beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. Onze volgende uitdaging is ‘3D voor iedereen’, de ultieme toegankelijkheid.”

Verder valt op de website van Microsoft te lezen dat de overname van Simplygon plaatsvond om zijn “positie in 3D-creatie verder te versterken.” Speerpunten blijven het opnemen, scheppen en delen van 3D.

Als Microsoft in april de Creators Update uitbrengt, gaat het daarin enkele 3D-functionaliteiten toevoegen. Zo moet Microsoft Paint een 3D-functie krijgen in de aanstaande update. Mocht je meer willen weten over aanstaande updates van Windows 10, kan je hier ons overzicht lezen.