Samsung: Batterijen oorzaak van problemen Note 7

Samsung heeft vanmorgen de resultaten van zijn onderzoek naar de problemen met de Galaxy Note 7 onthuld. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft tienduizenden apparaten getest, met zowel de oorspronkelijke als de nieuwe batterij en stelt dat beide varianten te lijden hadden aan een gebrekkige batterij. Daarmee zijn alle eerdere vermoedens bevestigd.

Tijdens een speciale persconferentie die Samsung vanmorgen organiseerde, stelden vertegenwoordigers van het bedrijf dat de proeven hebben laten zien dat er geen problemen waren met de hardware en software van het apparaat. Onderzoek heeft “uitgewezen dat de batterijen de oorzaak waren van de problemen met de Note 7.”

Samsung zegt dat het 700 mensen op de zaak gezet had, die gezamenlijk meer dan 20.000 compleet samengestelde Note 7-toestellen getest hebben, evenals meer dan 300.000 losse batterijen. De conclusies van al dat onderzoek is dat de problemen liggen bij de lithium-ion batterijen. In het geval van de oorspronkelijke batterij bleek de ruimte die daarvoor gereserveerd was niet groot genoeg. Daardoor kon het voorkomen dat de negatieve electrode in de rechterbovenhoek van de batterij omboog, en als gevolg daarvan kortsluiting veroorzaakte. Dat is het probleem van de oorspronkelijke batterij, maar ook de vervanger had te maken met een soortgelijke productiefout. De vervangende batterijen had een verkeerde lasnaad, maar ook een foutje in de isolatie, wat ook tot kortsluiting kon leiden.

Uiteraard biedt Samsung zijn “oprechte verontschuldigingen aan voor het ongemak en de zorgen die we bij consumenten veroorzaakt hebben.” Het risico zal bij toekomstige smartphones niet aanwezig zijn, stelt Samsung. “We nemen verantwoordelijkheid voor onze fout door de problemen die voortkwamen uit het batterijontwerp te identificeren en verifiëren en hebben meerdere stappen genomen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren.” Samsung heeft ervoor gekozen een nieuwe testprocedure te ontwikkelen voor de productie van batterijen, waarbij maar liefst acht uitgebreide testen de kwaliteit van de batterij moeten verifiëren.

Afgelopen september werd Samsung gedwongen meer dan 2,5 miljoen Note 7-toestellen terug te roepen. Er waren berichten dat de apparaten oververhit raakten en in brand vlogen. De crisis werd nog groter toen bleek dat ook de vervangende toestellen vlam konden vatten. Om die reden besloot Samsung in oktober de productie van de Note 7-toestellen geheel stop te zetten. Het leidde tot een verlies van meer dan vijf miljard dollar.