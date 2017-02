Ford investeert 1 miljard dollar in AI-startup zelfrijdende auto’s

Business

Ford investeert de komende vijf jaar 1 miljard dollar in een KI-startup die onderzoek doet naar zelfrijdende auto’s. Het bedrijf, Argo AI, bestaat uit een aantal ex-werknemers van Google en Uber, die daar aan soortgelijke projecten gewerkt hebben.

Argo AI wordt geleid door CEO Bryan Salesky, voormalig werknemer van Google, en door COO Peter Rander, die eerder bij Uber leiding gaf aan het onderzoeksteam voor zelfrijdende auto’s. De organisatie wordt gevestigd binnen het hoofdkwartier van Ford in Pittsburgh en zou eind dit jaar al 200 werknemers moeten hebben.

Het is de nieuwste stap van een autobedrijf in de markt van autonome technologie, dat steeds meer bedrijven aantrekt. Audi, Nissan, Tesla en bedrijven als Nvidia en IBM begeven zich al op die markt en investeren er gigantisch veel geld in.

“Het komende decennium wordt gedefinieerd door de automatisering van de automobiel, en autonome voertuigen zullen dezelfde grote impact op de samenleving hebben als de fabricagelijn van Ford dat honderd jaar geleden had,” aldus CEO Mark Fields in een statement over de investering. “Wij geloven dat de investering in Argo AI een belangrijke waarde creëert voor onze aandeelhouders, door de leidende positie van Ford in de markt van zelfrijdende auto’s op korte termijn te versterken en door technologie te ontwikkelen die in de toekomst aan anderen in licentie uitgegeven kan worden.”

Binnen de deal focust Ford zich op de ontwikkeling van hardware voor voertuigen, waaronder het exterieur en interieur van de autonoom rijdende auto’s en de integratie van de nieuwe systemen. Argo AI gaat werken met de softwareteams van Ford, in een poging de productie te versnellen. Als alles volgens het plan van Ford loopt, heeft het in 2021 een autonoom rijdende auto op de markt gebracht.

Ford mikt erop dan een voertuig van niveau 4 op de markt te brengen. Dat is volgens de Society of Automated Engineers (SAE) een niveau lager dan “volledig autonoom”, waarbij de kunstmatige intelligentie elk aspect van het rijden over kan nemen en in z’n geheel niet vertrouwt op de input van een menselijke chauffeur.

“We staan op een punt van gebruik van kunstmatige intelligentie in een breed bereik van toepassingen, en de succesvolle uitrol van zelfrijdende auto’s, waarin dat leidt tot een fundamentele verandering van hoe mensen en goederen bewegen,” aldus Salesky, CEO van Argo AI. “We geloven dat deze partnerschap het mogelijk maakt om zelfrijdende auto’s te commercialiseren en om betaalbare mobiliteit naar iedereen te brengen,”

Ondanks dat Argo AI in het begin vooral focus legt op de productie van voertuigen van Ford, heeft het bedrijf laten weten dat het zijn technologie ook naar andere bedrijven wil brengen.