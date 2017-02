Norton: slimme apparaten maken thuisomgeving kwetsbaar

Consumer

In steeds meer huishoudens neemt het aantal slimme apparaten toe. Volgens onderzoek van Norton by Symantec bezit bijna een kwart van de Nederlanders dit soort apparatuur. Denk hierbij aan thermostaten, tv’s, gaming consoles, camera’s en babyfoons die met het internet verbonden worden. Deze maken het leven van de gebruikers weliswaar eenvoudiger, maar zorgen ook voor een verhoogd risico als ze niet goed beveiligd zijn.

Norton onderzoekt met het Norton Cyber Security Insights Report onder bijna 21.000 consumenten hoe het is gesteld met de beveiliging van de thuisomgeving tegen hackers. Daaruit blijkt dat consumenten inmiddels beginnen te erkennen dat een IoT-apparaat naast gemak ook enkele gevaren met zich meebrengt. Meer dan helft van de ondervraagden denkt dat een toenemende populariteit van IoT-apparaten betekent dat hackers deze interessanter vinden om aan te vallen. Ruim een derde denkt dat iemand eenvoudiger toegang kan krijgen tot een IoT-apparaat dan tot het eigenlijke huis en meer dan 70 procent denkt dat dit type apparatuur een nieuwe ingang is voor hackers om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie.

Op basis van het besef van de gevaren van IoT-apparatuur bij consumenten, ben je geneigd te denken dat men dus wel de nodige maatregelen treft om te voorkomen dat hackers er misbruik van kunnen maken. Dit blijkt echter niet het geval volgens het onderzoek. Zo treft een derde van de gebruikers geen beschermende maatregelen voor de IoT-apparaten in huis en heeft een op de zes gebruikers het wifi-netwerk zelf niet eens beveiligd middels een wachtwoord. Van de consumenten die wel een wachtwoord gebruiken, heeft een derde nog altijd het standaardwachtwoord dat erop stond toen de router uit de doos kwam.

De oorzaak voor de povere beveiliging van het digitale huis ligt volgens het Norton Cyber Security Insights Report voor een belangrijk deel in onwetendheid. Veel mensen weten niet hoe ze een veilig wifi-netwerk in moeten stellen of hoe ze software moeten updaten. Daarnaast wordt er aangenomen dat niet genoeg mensen gebruikmaken van IoT-apparatuur om het een interessant doelwit te maken voor hackers. Tot slot vertrouwen gebruikers te veel op de ingebouwde beveiliging van de apparaten en denken ze dat ze hier verder niets meer aan hoeve te doen.

De praktijk leert volgens Norton dat het aantal grootschalige aanvallen op thuisapparatuur de afgelopen tijd aan het stijgen is. Hoe meer apparaten er wereldwijd worden verkocht, hoe ‘gewoner’ dit soort aanvallen zullen worden. Vandaar ook dat het van belang is om je thuisnetwerk zo veilig mogelijk te maken. Hieronder de tips die Norton geeft om dit te bewerkstelligen: