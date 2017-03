Amsterdam Arena centraal in ontwikkeling Europees 5G-netwerk

Networking

De Amsterdam Arena lijkt een zeer belangrijke rol te gaan spelen bij de ontwikkeling van een Europees 5G-netwerk. In 2020 worden daar wedstrijden gespeeld in het kader van het Europees Kampioenschap voetbal en de bedoeling is in Amsterdam en andere speelsteden een 5G-netwerk uit te rollen tijdens dat evenement.

Dit meldt het Financieel Dagblad. De plannen voor de uitrol van een 5G-netwerk tijdens het EK Voetbal zijn nog niet helemaal rond, maar wel in een vergevorderd stadium. Op dit moment ontwikkelen Huawei, TNO en gemeente Amsterdam plannen voor de realisering hiervan. Die plannen worden overigens later vandaag nog gepresenteerd tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

De gedachte is om het 5G-netwerk vooral in te zetten voor het doorgeven van videobeelden van de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook zou de techniek gebruikt kunnen worden bij het bewaren van de openbare orde en het stroomlijnen van het openbaar vervoer. Zo zouden bijvoorbeeld politieagenten een camera kunnen dragen die beelden direct doorzet naar het commandocentrum.

Amsterdam is een van de dertien steden waarin het EK Voetbal in 2020 gehouden wordt. Ook steden als Bilbao, Brussel, Dublin en Kopenhagen zijn gastheer en zouden dan mee moeten werken aan de uitrol van de 5G-netwerken. Met de plannen is Europa sneller dan Japan, dat in 2020 de Olympische Spelen organiseert, en die gelegenheid gebruikt om eenzelfde netwerk uit te rollen.