Facebook introduceert gratis variant van Workplace

Apps & Software

Facebook wil meer mensen naar Workplace trekken. In oktober werd de zakelijke app gelanceerd, maar alleen in betaalde varianten. Het sociale medium laat nu weten ook een gratis variant te introduceren, in een poging meer gebruikers te trekken.

De zakelijke dienst van Facebook is specifiek ontwikkeld voor ondernemingen. Die lijkt grotendeels op de standaard variant, maar met op zakelijke communicatie toegespitste extra’s. In eerste instantie was de dienst enkel in betaalde variant beschikbaar, maar nu komt er ook Workplace Standard, een gratis versie met iets minder functies.

Simon Cross, productmanager bij Facebook, vertelde tegenover CNET dat men altijd van plan was een gratis variant te lanceren. De bedoeling is vooral om mensen te lokken naar de dienst, vertelt hij. “Niet elk bedrijf bevindt zich in een positie om te betalen voor werksoftware. Ze willen het gewoon uitproberen en niet per se meteen betalen,” vertelde hij hierover.

De betaalde variant kost 3 dollar per gebruiker per maand, voor de eerste 1000 actieve gebruikers. Daarna betalen bedrijven 2 dollar voor de eerstvolgende 9000 gebruikers en daarna 1 dollar voor elke extra gebruiker. Ten opzichte van de gratis variant krijgen bedrijven de beschikking over extra’s als analytische tools en admincontroles.

Workplace is een van de vele communicatietools voor ondernemingen. De grootste op de markt is Slack, dat in 2013 gelanceerd werd door Stewart Butterfield, co-oprichter van Flickr. Ook Microsoft dingt ondertussen mee naar een toppositie op deze markt, met Microsoft Teams. Allemaal hebben ze als missie om communicatie bij bedrijven eenvoudiger te maken.