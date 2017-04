Uitrol Engelse versie Samsung-assistent Bixby uitgesteld

Mobile

Toen eind maart de Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8 aangekondigd werden, onthulde Samsung ook een nieuwe digitale assistent. Bixby zou standaard geïnstalleerd staan op de toestellen, maar nu blijkt dat die voorlopig nog niet beschikbaar is. Samsung moet de uitrol van de Engelstalige versie van Bixby nog even uitstellen wegens problemen met de prestaties ervan.

De Engelstalige versie zou volgens bronnen van The Wall Street Journal binnen Samsung tot eind mei uitgesteld zijn. Over een nieuwe exacte releasedatum van Bixby heeft Samsung naar het schijnt nog geen besluit niet genomen.

“Tijdens interne tests die de afgelopen weken plaatsvonden, bleek dat de prestaties van Bixby’s stemherkenning in het Engels wat achterliggen op die van de Koreaanse versie van de virtuele assistent. De managers van Samsung overleggen nog over het moment waarop Bixby beschikbaar wordt gemaakt in het Engels.”

Bixby is Samsungs antwoord op Google Now, Alexa en Siri. Gebruikers kunnen de assistent lanceren middels een speciale knop op de Galaxy S8. Bixby kan wat vrijwel alle andere digitale assistenten ook kunnen, waaronder informatie geven of kaarten tevoorschijn toveren en afspraken plannen.

De vertraging betreft enkel de Engelstalige versie van Bixby, en enkel de stemfunctionaliteit. De andere in-app functionaliteiten van Bixby zouden wel gewoon te gebruiken moeten zijn zodra de smartphone beschikbaar is. Een Nederlandse versie is nog niet aangekondigd.

Samsung Galaxy S8 en S8+

De Samsung Galaxy S8 en S8+ hebben een 5,8 of 6,2-inch AMOLED-scherm, 12-megapixel camera aan de achterkant en een 8-megapixel frontcamera. De toestellen zijn voorzien van een IP68-certificering, irisscanner en gezichtsherkenningssoftware. Verder draaien ze op een Snapdragon 835 processor met 4 gigabyte werkgeheugen en tot slot is er 64 gigabyte opslaggeheugen. De toestellen liggen vanaf 21 april in de winkel.