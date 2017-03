Samsung lanceert Galaxy S8 en S8+

Mobile

Samsung heeft tijdens een speciaal event in New York de Galaxy S8 en S8+ officieel aan de wereld voorgesteld. Veel verrassingen zaten er niet meer bij, want alle specificaties waren inmiddels al uitgelekt.

Eigenlijk kunnen we hier volstaan met een verwijzing naar ons artikel van eerder deze week, waarin we melding maakten van een lek waarbij alle specificaties en details rondom de nieuwe toestellen bekendgemaakt werden. Hieronder nog eens de meest in het oog springende features van de nieuwe smartphones.

De Galaxy S8 en S8+ vallen in eerste instantie met name op doordat het Samsung is gelukt om in beide toestellen een groot scherm (5,8 inch voor de Galaxy S8 en 6,2 inch voor de S8+) te koppelen aan een relatief kleine behuizing. De screen-to-body-ratio – zoals dat zo mooi heet – is dan ook behoorlijk hoog. Bij beide toestellen is tussen de 83 en 84 procent van de voorkant bedekt met scherm. Bij Samsung noemt men dit het Infinity Display. Opvallend is verder dat beide modellen over aflopende randen beschikken. Er is dus geen ‘gewone’, platte versie meer.

Samsung heeft er verder voor gekozen om de fysieke homeknop weg te laten en te vervangen door een homeknop in het scherm. De vingerafdruklezer is naar de achterkant verhuisd en er is net als bij de Galaxy Note 7 een irisscanner boven het scherm aangebracht.

Tegelijk met de Galaxy S8 lanceert Samsung ook de persoonlijke assistent Bixby, waarmee je kunt praten, maar die je kan helpen met shoppen en die informatie over gefotografeerde objecten voor je op kan zoeken. Samsung meent het serieus met deze nieuwe dienst, want er is zelfs een knop aan de zijkant van de smartphone aangebracht waarmee je deze dienst oproept.

De camera is hetzelfde gebleven vergeleken met die in de Galaxy S7 en is alleen voorzien van wat softwarematige tweaks. Als processor heeft Samsung voor Europa gekozen voor de Exynos 8895, een SoC met een octa-core processor volgens het big.LITTLE-principe en waarvan Samsung de snellere kernen zelf voor een deel heeft ontwikkeld. De toestellen zijn verder stof- en waterdicht en uitbreidbaar met maximaal 256 GB opslagcapaciteit. Dit komt dan bovenop de 64 GB die er standaard al inzit. Het werkgeheugen bedraagt 4GB.

Naast de toestellen heeft Samsung ook nog enkele andere aankondigingen gedaan. Naast een nieuwe Gear 360 camera valt met name de cradle op waar je de Galaxy S8 en S8+ in kunt zetten en die je vervolgens kunt aansluiten op een monitor. Je kunt je smartphone dan volgens Samsung als een desktop gebruiken. Een en ander wordt mede mogelijk gemaakt door Citrix.

De Galaxy S8 en Galaxy S8+ zijn op 28 april beschikbaar voor respectievelijk € 799,- en € 899,-. De smartphones zijn leverbaar in de kleuren Midnight Black, Orchid Grey en Arctic Silver. Wie voor 19 april een toestel bestelt, ontvangt de Galaxy S8 of Galaxy S8+ al acht dagen voor de releasedatum.

