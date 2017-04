Samsung verkoopt meeste smartphones in eerste kwartaal 2017

Mobile

Samsung heeft weer meer smartphones verkocht dan zijn grootste concurrent, Apple. In het eerste kwartaal van 2017 nam de Zuid-Koreaanse gigant 26,1 procent van alle verkochte smartphones voor zijn rekening. Het aandeel van Apple bedroeg afgelopen kwartaal 16,9 procent.

Dit meldt TrendForce in zijn kwartaalrapportage. De voornaamste reden voor de goede verkopen van Samsung ligt volgens het bedrijf in de Galaxy J-serie. De verwachting is dat vlaggenschipmodellen voorlopig niet extreem veel verkocht worden, daar consumenten zouden wachten op de speciale editie van de iPhone die Apple gepland heeft.

Dat toestel van Apple wordt vermoedelijk in de loop van september, mogelijk november, gelanceerd en consumenten willen daar volgens Trendforce op wachten, voordat ze een beslissing nemen over hun nieuwe smartphone. Apple zou in het derde kwartaal nog twee andere iPhones lanceren, waarvan eentje voor het eerst met OLED-scherm.

De derde fabrikant afgelopen kwartaal was Huawei, met 11,4 procent marktaandeel. Oppo is met 8,1 procent marktaandeel de nummer vier op de lijst en Vivo met 6,2 procent de nummer vijf. In totaal gingen er afgelopen kwartaal 307 miljoen smartphones over de toonbank, 23 procent minder dan een kwartaal eerder het geval was. Dat komt bovenal omdat verkopen van smartphones over het algemeen tijdens het kerstseizoen hoger liggen dan normaal. De resultaten in het eerste kwartaal liggen verder gewoonlijk lager omdat verkopers in de lente met hun nieuwe vlaggenschepen komen.

Top vijf verkopers smartphones